बजरंग दल कार्यकर्ताओं को शौर्य प्रशिक्षण के दौरान दी गई हथियारों का ट्रेनिंग, कांग्रेस ने उठाए सवाल, वीडियो-फोटो वायरल

Highlights बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें वे हथियारों का प्रशिक्षण करते हुए देखे जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण पर कांग्रेस ने चिंता जताई है।

बेंगलुरु:बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के कथित रूप से एयर गन लेकर प्रशिक्षण लेने और ‘त्रिशूल दीक्षा’ की तस्वीरें एवं वीडियो सोशल मीडिया पर देखे गए हैं। सूत्रों ने बताया कि बजरंग दल का यह शिविर ‘शौर्य प्रशिक्षण वर्ग’ के तहत आयोजित किया गया था जो (कर्नाटक में) कोडागू जिले के पोन्नमपेट के साई शंकर एजूकेशनल इंस्टीट्यूट में पांच से 11 मई तक चला है। बताया जाता है कि करीब 400 कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के इस शिविर में हिस्सा लिया था। देखते ही देखते यह वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है।

बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने बताया कि प्रतिभागियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन उन्हें हथियार नहीं बांटे गए जैसा कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। संबंधित संस्थान के प्रशासन ने बताया कि इस विद्यालय परिसर का कई सालों से ‘प्रशिक्षण वर्ग’ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे हथियार प्रशिक्षण की कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर चिंता प्रकट की।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा मामलों के पार्टी प्रभारी एवं विधायक दिनेश गुंडू राव ने ट्वीट किया, ‘‘बजरंग दल के सदस्य हथियारों का प्रशिक्षण क्यों ले रहे हैं? क्या बिना उचित लाइसेंस के आग्नेयास्त्र का प्रशिक्षण अपराध नहीं है? क्या यह शस्त्र अधिनियम, 1959, शस्त्र नियम, 1962 का उल्लंघन नहीं है? और भाजपा के नेता क्यों खुलेआम इस गतिविधि में शामिल हो रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं?’’

Karnataka police is clueless about the Arms Training & Trishul Diksha undertaken by Bajrangdal at Kodagu. While the politicians are in search of percentage the Media is seemed to be on vacation when it comes to report on #RSSTerror activities. pic.twitter.com/Wr9xbuzocr