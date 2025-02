'31 मार्च 2026 से पहले हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे': बीजापुर नक्सल एनकाउंटर के बाद अमित शाह का आया बयान

Highlights छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए अभियान के दौरान पुलिस ने इलाके से हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए हालांकि इस एनकाउंटर में सुरक्षाबलों के दो जवान भी शहीद हुए हैं

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए, अधिकारियों ने रविवार (9 फरवरी) को बताया। अभियान के दौरान पुलिस ने इलाके से हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "भारत को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता मिली है। इस ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए और भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए।"

उन्होंने कहा, "मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने के प्रयास में आज हमने अपने दो वीर जवानों को खो दिया है। यह देश इन वीरों का सदैव ऋणी रहेगा। मैं शहीद जवानों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं अपना संकल्प भी दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान न गंवानी पड़े।"

बस्तर पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रविवार सुबह जंगलों में मुठभेड़ शुरू हुई। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने कहा, "बीजापुर जिले के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए।"

उन्होंने कहा, "जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के एक और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के एक जवान सहित दो जवान शहीद हो गए, जबकि गोलीबारी में दो अन्य घायल हो गए।"उन्होंने कहा, ''मृतक नक्सलियों की पहचान की जा रही है और इलाके में तलाशी अभियान जारी है।'' दोनों घायल जवानों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

#WATCH | Chhattisgarh Deputy CM Arun Sao says, "Our jawans have killed 31 Naxalites with bravery and I congratulate them for this...This is a big step towards the vision of PM Modi and Amit Shah to make the country Naxal-free by 2026...Two jawans have lost their lives and to pay… https://t.co/MTpjHQTBDEpic.twitter.com/ENw6XNDZ3f