Lok Sabha Elections 2024: सोशल मीडिया पर लोगों ने ‘लापता जेंटलमेन’ नाम दिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा- ‘हम हमेशा यहीं थे, कभी नदारद नहीं रहे’’ 

Highlights Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए करीब चार लाख वाहन का प्रयोग किया गया। Lok Sabha Elections 2024: 135 विशेष ट्रेनों और 1,692 उड़ानों का इस्तेमाल किया गया। Lok Sabha Elections 2024: चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला।

Lok Sabha Elections 2024: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली मतगणना प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से मजबूत है। यह घड़ी की सटीकता के समान काम करती है। यह उन आम चुनावों में से एक है जिसमें हमने हिंसा नहीं देखी। दुनिया की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निगरानी दल, डेढ़ करोड़ से अधिक मतदान और सुरक्षा कर्मी शामिल रहे। जम्मू-कश्मीर में मतदान प्रतिशत पिछले चार दशकों में सबसे अधिक है।

#WATCH | Chief Election Commissioner Rajiv Kumar gives details about the counting process to be followed to declare the results of Lok Sabha elections on June 4, he says, "The entire counting process is absolutely robust. It works similar to the precision of a clock." pic.twitter.com/uDVrx2ttg6 — ANI (@ANI) June 3, 2024

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि भारत ने लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। राजीव कुमार ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निगरानी दल और डेढ़ करोड़ से अधिक मतदान तथा सुरक्षा कर्मी शामिल रहे।

कुमार ने कहा, ‘‘भारत ने इस साल लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया।’’ निर्वाचन आयुक्तों को सोशल मीडिया पर कुछ मीम में ‘लापता जेंटलमैन’ नाम दिए जाने के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, ‘‘हम हमेशा यहीं थे, कभी नदारद नहीं रहे।’’

#WATCH | Delhi | Election Commission of India gives a standing ovation to all voters who took part in Lok Sabha elections 2024 pic.twitter.com/iwIfNd58LV — ANI (@ANI) June 3, 2024

उन्होंने कहा, ‘‘अब मीम बनाने वाले कह सकते हैं कि ‘लापता जेंटलमैन’ वापस आ गए हैं।’’ कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए करीब चार लाख वाहनों, 135 विशेष ट्रेनों और 1,692 उड़ानों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘2024 के आम चुनाव में केवल 39 पुनर्मतदान हुए जबकि 2019 में 540 पुनर्मतदान हुए थे।’’

सीईसी ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में चार दशकों में सबसे अधिक मतदान हुआ- कुल मिलाकर 58.58 प्रतिशत और घाटी में 51.05 प्रतिशत। उन्होंने कहा, ‘‘2024 के चुनाव के दौरान नकदी, मुफ्त में बांटी जाने वाली वस्तुओं, ड्रग्स और शराब सहित 10,000 करोड़ रुपये की जब्ती की गई, जबकि 2019 में 3,500 करोड़ रुपये की जब्ती हुई थी।’’

#WATCH | On Lok Sabha elections, CEC Rajiv Kumar says, "Due to the meticulous work of the election personnel we ensured fewer repolls - we saw 39 repolls in Lok Sabha polls 2024 as opposed to 540 in 2019 and 25 out of 39 repolls were in 2 States only." pic.twitter.com/7cwDYuLWPR — ANI (@ANI) June 3, 2024

#WATCH | Delhi | Voter turnout in Jammu & Kashmir is highest in the last four decades in this Lok Sabha elections, says CEC Rajiv Kumar. pic.twitter.com/KwD1L40UM2 — ANI (@ANI) June 3, 2024

#WATCH | Delhi | "This is one of the General Elections where we have not seen violence. This required two years of preparation," says CEC Rajiv Kumar on Lok Sabha elections. pic.twitter.com/HL8o0aQvAz — ANI (@ANI) June 3, 2024

#WATCH | "Election Commission made a record seizure record of almost Rs 10,000 crores during this election. This is nearly 3 times the value seized in 2019...Local teams were empowered to do their work," says CEC Rajiv Kumar. pic.twitter.com/20uhlcjrCl — ANI (@ANI) June 3, 2024

Web Title: ​​​​​​​We were always here never went missing CEC Rajiv Kumar social media memes calling election commissioners Laapata Gentlemen Lok Sabha Elections 2024