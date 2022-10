Mumbai: शिवाजी पार्क में दशहरा रैली पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगा शिंदे गुट

मुंबई: मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना के ठाकरे धड़े को दशहरा रैली करने की अनुमति देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को शिवसेना का शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगा। इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा, "हम बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे।"

"We respect the Bombay High Court's decision and will not challenge it in Supreme Court," says Maharashtra CM Eknath Shinde on Bombay High Court permitting the Thackeray faction of Shiv Sena to hold Dussehra rally at Shivaji Park in Mumbai pic.twitter.com/0AuMZfVV86