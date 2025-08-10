'पाक के साथ हमने शतरंज खेला', आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताई कैसी थी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी प्लानिंग
Operation Sindoor: सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियानों का विवरण देने के लिए शतरंज का उदाहरण दिया और कहा कि यह युद्ध पारंपरिक युद्धों जैसा नहीं था।
Operation Sindoor: भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बयान दिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ के दौरान इस पर बात की। द्विवेदी ने "ऑपरेशन सिंदूर - आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक नया अध्याय" पर संकाय और छात्रों को संबोधित किया, और इसे एक सैद्धांतिक बदलाव को दर्शाते हुए एक सुनियोजित, खुफिया-आधारित अभियान बताया। उन्होंने भारत की सक्रिय सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ करने में स्वदेशी तकनीक और सटीक सैन्य कार्रवाई की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने अकादमिक उत्कृष्टता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए आईआईटी संकाय की भी सराहना की।
आईआईटी मद्रास में एक संबोधन के दौरान, उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर में, हमने शतरंज खेला। हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं। इसे ग्रे ज़ोन कहते हैं। ग्रे ज़ोन का मतलब है कि हम पारंपरिक ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वह पारंपरिक ऑपरेशन से थोड़ा कम है। हम शतरंज की चालें चल रहे थे, और वह (दुश्मन) भी शतरंज की चालें चल रहा था। कहीं हम उन्हें शह और मात दे रहे थे तो कहीं हम अपनी जान गंवाने के जोखिम पर भी हार मान रहे थे, लेकिन यही तो जिंदगी है।"
ऑपरेशन पर बोलते हुए, सेना प्रमुख ने कहा, "22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अगले ही दिन, 23 तारीख को, हम सब बैठ गए। यह पहली बार था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "बस, बहुत हो गया"। तीनों सेना प्रमुख इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट थे कि कुछ तो करना ही होगा।"
उन्होंने कहा, "खुली छूट दी गई थी, 'आप तय करें कि क्या करना है।' इस तरह का आत्मविश्वास, राजनीतिक दिशा और राजनीतिक स्पष्टता हमने पहली बार देखी। यही आपका मनोबल बढ़ाता है। इसी तरह इसने हमारे सेना कमांडरों को जमीन पर रहने और अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने में मदद की।"
द्विवेदी ने कहा, "25 तारीख को, हमने उत्तरी कमान का दौरा किया, जहाँ हमने सोचा, योजना बनाई, अवधारणा बनाई और नष्ट किए गए नौ में से सात लक्ष्यों को अंजाम दिया, और बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। 29 अप्रैल को, हम पहली बार प्रधानमंत्री से मिले। यह महत्वपूर्ण है कि कैसे एक छोटा सा नाम ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश को जोड़ता है। यह कुछ ऐसा है जिसने पूरे देश को प्रेरित किया। यही कारण है कि पूरा देश कह रहा था कि आपने इसे क्यों रोक दिया? यह सवाल पूछा जा रहा था और इसका पर्याप्त उत्तर दिया गया है।"