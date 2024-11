Wayanad Lok Sabha by-election: 25536 वोट से आगे प्रियंका गांधी, सत्यन मोकेरी और नव्या हरिदास पीछे

Highlights प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में हैं। 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उपचुनाव 13 नवंबर को हुआ था।

Wayanad Lok Sabha by-election: केरल की वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतगणना शनिवार सुबह प्रारंभ हुई जिसके शुरुआती रुझानों में कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की उम्मीदवार प्रियंका गांधी 25536 वोट से आगे हैं। यह जानकारी टीवी चैनलों की रिपोर्ट में दी गई है हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। मतों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू हुई और सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई। वायनाड लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को हुआ था। इसमें 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

Counting begins for Jharkhand, Maharashtra elections, along with bypolls across 15 states



Read @ANI Story | https://t.co/6AypByZCHF#Jharkhand#Maharashtra#AssemblyElections2024#ElectionResultspic.twitter.com/aKBFcS3kGu