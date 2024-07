Wayanad Landslides News Live: अब तक 93 शव बरामद, 128 लोग घायल, सीएम विजयन ने कहा-दिल दहला देने वाली आपदा, देखें वीडियो

Highlights Wayanad Landslides News Live: केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी की जा रही है। Wayanad Landslides News Live: 250 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। Wayanad Landslides News Live: सेना की दो टुकड़ियां भी पहुंच गई हैं।

Wayanad Landslides News Live: केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि वायनाड में भूस्खलन एक दिल दहला देने वाली आपदा है। वहां बहुत भारी बारिश हुई थी। पूरा इलाका तबाह हो गया है। हमने अब तक 93 शव बरामद किए हैं, लेकिन संख्या में बदलाव हो सकता है। वहां 128 लोग घायल हो गए और इलाज जारी है। केरल के पर्वतीय वायनाड जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलनों के कारण मची तबाही के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) तथा अन्य आपात सेवाओं के साथ मिलकर सेना बचाव अभियान संचालित कर रही है। बचाव दल भूस्खलनों के बाद मलबे में दबे लोगों को बचाने तथा लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। भारतीय सेना भी बचाव अभियान में मदद कर रही है।

#WATCH | Kerala: Indian Army, NDRF carries out a rescue operation in Chooralmala area of Wayanad where a landslide occurred earlier today claiming the lives of over 70 people. pic.twitter.com/CLwaaXWAbJ — ANI (@ANI) July 30, 2024

रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि 122 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) मद्रास की सेकेंड-इन-कमांड के नेतृत्व में 43 कर्मियों की एक टीम को बचाव प्रयासों में सहायता के लिए तैनात किया गया है। इस टीम में एक चिकित्सा अधिकारी, दो जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) और 40 सैनिक शामिल हैं, जो प्रभावित क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे।

#WATCH | Kerala: Latest visuals of the rescue operation in Chooralmala area of Wayanad where a landslide occurred earlier today claiming the lives of over 70 people. pic.twitter.com/RGdix0ysc4 — ANI (@ANI) July 30, 2024

भूस्खलन की घटना के बाद यहां के एक स्वास्थ्य केंद्र में शवों की कतार के बीच लोग अपने प्रियजनों को ढूंढते नजर आए। परिजनों के शव देखकर जहां कुछ लोग फूट-फूटकर रोने लगे, वहीं किसी अपने का शव इनमें ना पाकर उनके सकुशल होने की आस में कुछ ने राहत की सांस ली। वायनाड जिले के मेप्पाडी गांव के एक स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार को कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला।

#WATCH | Wayanad landslide: Indian Army column reached the landslide site at Chooralmala by 1200 hours. Using ropes, soldiers are being ferried across the river which is in spate to assist and carry out rescue efforts in Ward No 10 of Chooralmala: Indian Army officials



(Source:… pic.twitter.com/lOCJjLVYoC — ANI (@ANI) July 30, 2024

अब तक दो लोगों को मलबे से जीवित निकाला गया है। लगभग 250 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एक युवती ने रुंधे गले से बताया कि भूस्खलन के बाद उसके परिवार के पांच सदस्य लापता हैं, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। उसने बताया कि वह यह पता लगाने अस्पताल आई है कि कहीं किसी ने उसके परिजनों को यहां तो भर्ती नहीं कराया है।

युवती ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि कहां जाऊं और कहां उनकी तलाश करूं। हमारे दो बच्चे भी लापता हैं। समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें?’’ अस्पताल में रखे शवों में, अपने भाई का शव पाकर एक व्यक्ति बदहवास हो गया और वहां मौजूद लोगों ने उसे ढांढस बंधाया।

#WATCH | Kerala: Bodies of the deceased in the Wayanad landslide that occurred earlier today, were brought to Nilambur Taluk Hospital.



A total of 93 bodies have been recovered. pic.twitter.com/cisRmTivB2 — ANI (@ANI) July 30, 2024

एक स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि वह अपने कुछ परिचित लोगों की तलाश कर रही हैं जिनमें 12 वर्षीय लड़की समेत चार लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘उनके कुछ रिश्तेदारों ने मुझे सुबह फोन कर बताया कि पूरा परिवार लापता है और उनका घर भी ढह गया है। मैं यहां अभी तक उनमें से किसी को भी ढूंढ नहीं पाई हूं।’’

Wayanad landslide | Kerala CM Pinarayi Vijayan says "The landslide in Wayanad is a heart-wrenching disaster. There was extremely heavy rainfall. An entire area has been wiped out. We have recovered 93 bodies so far, but the numbers may change. There are 128 people receiving… pic.twitter.com/y6bPfVtLNZ — ANI (@ANI) July 30, 2024

अबूबकर नाम का दिव्यांग व्यक्ति अपने लापता भाई और परिवार की तलाश में अस्पताल के एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकता रहा। उन्होंने कहा, ‘‘भारी बारिश होने के चलते सोमवार को मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरी बहन के घर चले गए थे। लेकिन हमारे घर के पास ही रहने वाले मेरे भाई और उसका परिवार वहीं रुक गया और अब उनका कुछ अता-पता नहीं चल पा रहा है।’’ हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि वे जरूर कहीं सुरक्षित होंगे और किसी ने उन्हें बचा लिया होगा।

English summary :

Wayanad Landslides News Live recovered 93 bodies 128 people receiving treatment Kerala CM Pinarayi Vijayan says heart-wrenching disaster see video

Web Title: Wayanad Landslides News Live recovered 93 bodies 128 people receiving treatment Kerala CM Pinarayi Vijayan says heart-wrenching disaster see video