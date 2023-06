वीडियो: तेज बारिश के कारण मुंबई-इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में घुसा पानी, छत से टपकते पानी से परेशान हुए यात्री

Highlights मुंबई में शनिवार से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस कारण काफी जगहों पर भारी जलजमाव हो गया है। इस बीच मुंबई-इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में भी पानी घुस जाने की बात सामने आई है।

मुंबई: भारत में मॉनसून ने पूरी तरह से एंट्री ले ली और महज 24 घंटे की बारिश के बाद ही समस्या देखने को मिलने लगी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें भारी बारिश के कारण मुंबई-इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन के एक एसी कोच में पानी रिसता हुआ देखा गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बारिश इतनी तेज हो रही है कि ट्रेन भी इससे अछूते नहीं रह रहे है और ये भी बारिश की चपेट में आ गए है।

मुंबई में हो रही बारिश पर बोलते हुए मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि मुंबई और उसके उपनगरों में शनिवार से भारी बारिश हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्थानों पर जलजमाव हो गया है और कुछ सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि मुंबई-इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में बारिश का पानी टपक रहा है। यहां पर बारिश का पानी ज्यादा टपक रहा है जिस कारण कोच में जलजमाव जैसी स्थिति भी हो गई है। हालांकि वीडियो में रेलवे में साफ-सफाई को ध्यान में रखने वाले किसी कर्मचारी को इन पानी को काछते व पोछते हुए नहीं देखा गया है लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि पानी को कर्मचारियों द्वारा पोछा गया है।

Amrit Kaal's Indian Railways



Avantika Express (Second AC)

Water was leaking from the roof.#trainaccident#ModiInEgyptpic.twitter.com/aHbcnDkyrE