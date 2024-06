बादल फटने से अचानक बढ़ा श्योक नदी में पानी, जान गंवाने वाले सैनिकों की जानकारी सामने आई

Highlights श्योक नदी में अचानक आई बाढ़ में टी-72 टैंक डूबने से 5 जवान शहीद अभ्यास के तहत रात 3 बजे श्योक नदी को पार कर रहे थे अचानक बादल फटने के कारण नदी में बाढ़ आने से यह टैंक डूब गया

जम्मू: करीब दस साल पहले जिन रूस निर्मित टी-72 टैंकों को चीन सीमा पर लद्दाख सेक्टर में एलएसी पर तैनात किया गया था उनमें हुए पहले हादसे में पांच जवानों की मौत हो गई है। इन जवानों की मौत उस समय हुई जब वे इसमें सवार होकर एक अभ्यास के तहत रात 3 बजे श्योक नदी को पार कर रहे थे और अचानक बादल फटने के कारण नदी में बाढ़ आने से यह टैंक डूब गया।

सेना ने शनिवार को बताया कि पूर्वी लद्दाख में सैन्य प्रशिक्षण गतिविधि के दौरान कल रात श्योक नदी में जल स्तर अचानक बढ़ने के कारण उनका टैंक बह गया, जिससे पांच सैनिकों की मौत हो गई। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कार्प्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह घटना पिछले महीने मई से चल रहे एक सैन्य प्रशिक्षण गतिविधि के दौरान हुई। इसमें कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख के सासेर बरंगसा क्षेत्र के पास श्योक नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने के कारण सेना का एक टैंक बह गया।

On 28 Jun 2024 night, while deinducting from a military training activity, an army tank got stuck in the Shyok River, near Saser Brangsa, Eastern Ladakh due to sudden increase in the water level. Rescue teams rushed to the location, however, due to high current and water levels,…