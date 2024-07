UP Vidhan Sabha Live: आपने चाचा को गच्चा दे दिया, सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर किया हमला, देखें वीडियो

Highlights अखिलेश यादव लोकसभा में बड़ी जीत हासिल की है और भाजपा पर लगातार हमलावर है। सत्तारूढ़ दल का दीपक फड़फड़ा रहा है और यह जल्द बुझ जाएगा। अपराधी, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के सरगना अगर कोई है तो वे अखिलेश यादव एण्ड कम्पनी है।

UP Vidhan Sabha Live: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और विधायक माता प्रसाद पांडेय उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता होंगे। यह पद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की वजह से रिक्त हुआ था। आज विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। इसके साथ ही सीएम योगी ने अखिलेश पर हमला किया। सीएम ने कहा कि भतीजे ने चाचा (सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव) को गच्चा दे दिया। अखिलेश यादव लोकसभा में बड़ी जीत हासिल की है और भाजपा पर लगातार हमलावर है।

#WATCH | In State Assembly, UP CM Yogi Adityanath introduces four new ministers of his cabinet - OP Rajbhar, Anil Kumar, Dara Singh Chauhan and Sunil Sharma - to the House. pic.twitter.com/gZxLzUyf9n — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 29, 2024

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जनपद में महिला थाना बनाएंगे। महिला थानों पर उत्तर प्रदेश की सरकार फोकस कर रही है। भाजपा नेता ने सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर कानून-व्यवस्था को लेकर जमकर लताड़ लगाई। अपराध को केस को निपटाने में यूपी देश में पहले नंबर पर है।

#WATCH | Lucknow: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath inaugurated 'Samiti Kaksh' at the UP Assembly, earlier this morning. pic.twitter.com/lsRslIs9dY — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 29, 2024

#WATCH | Uttar Pradesh Deputy CM Keshav Prasad Maurya says, "When Supplementary Budget comes, you will get to know. It can't be revealed before being tabled. The decorum has to be maintained..."



On UP Prohibition of Unlawful Religious Conversion (Amendment) Bill, he says, "This… pic.twitter.com/lVPkia5UzG — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 30, 2024

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा से संबंधित आदेशों को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल का दीपक फड़फड़ा रहा है और यह जल्द बुझ जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में भाग लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने को लेकर केंद्र पर भी हमला किया और कहा कि सांप्रदायिक राजनीति को देश के लोगों ने खारिज कर दिया है।

सपा विधायकों ने छुए CM योगी के पैर



विधानसभा के अंदर पैर छूकर लिया CM योगी का आशीर्वाद



As soon as UP CM Yogi Adityanath entered the assembly, the legislators surrounded him from all sides.



One by one, the legislators received CM Yogi's blessings. 🙏 pic.twitter.com/plLLhhaWJd — PoliticsSolitics (@IamPolSol) July 29, 2024

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को समाजवादी पार्टी को 'समाप्त वादी पार्टी' करार देते हुए कहा कि सपा प्रमुख (अखिलेश यादव) कांग्रेस का मोहरा बन गए हैं। मौर्य ने यह भी कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का अपराधियों और माफियाओं से रिश्ता खत्म हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी खुद खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक सोमवार को राजधानी लखनऊ में सम्पन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मौर्य ने कहा,'' समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। सपा प्रमुख कांग्रेस का मोहरा बन चुके है।''

#WATCH | UP Assembly Speaker Satish Mahana welcomes Samajwadi Party leader Mata Prasad Pandey who has been appointed as the Leader of Opposition in the House. pic.twitter.com/WT367vuJsV — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 29, 2024

मौर्य ने कहा,'' उत्तर प्रदेश के अपराधी, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के सरगना अगर कोई है तो वे अखिलेश यादव एण्ड कम्पनी है। समाजवादी पार्टी का अपराधी माफियाओं से रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, अगर समाजवादी पार्टी का अपराधी, माफियाओं से रिश्ता खत्म हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी स्वयं खत्म हो जाएगी।'' मौर्य ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कहा कि सभी लोग अभी से आगामी विधानसभा उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में विजय संकल्प के साथ जुट जायें।

#WATCH | Lucknow: Uttar Pradesh Assembly LoP and SP MLA Mata Prasad Pandey greets UP CM Yogi Adityanath. The Assembly session of the House began today.



(Visuals from earlier this morning) pic.twitter.com/sZuBMvlkjr — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 29, 2024

समाजवादी पार्टी पर हमला तेज करते हुए मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बहुत झूठ बोला है। उन्होंने कहा,‘‘ सपा और कांग्रेस ने इतना झूठ और भ्रम फैलाया कि भाजपा संविधान को बदल देगी। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर द्वारा इस देश के दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों को तरजीह दी गई है, उसे हम लोग खत्म करने वाले नहीं बल्कि और मजबूत बनाने वाले है।’’

