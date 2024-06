WATCH: सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पत्रकार से सरेआम गुस्से में 'दूसरा इलाज करें क्या तुम्हारा' कहते हुए वीडियो वायरल

Highlights भाजपा ने यादव के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और सपा प्रमुख पर निशाना साधा भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने यादव पर "गुंडों की भाषा" का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया सुधांशु त्रिवेदी ने लिखा, सरकार नहीं बनी तो इतनी गर्मी है, अखिलेश यादव में की एक गुंडे छाप की भाषा बोलने लगे

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव एक वायरल वीडियो में एक पत्रकार पर गुस्सा करते और उसे धमकाते हुए देखे गए। यह घटना तब हुई जब पत्रकारों के एक समूह ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी जिसमें सपा ने 37 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। ​​वीडियो में, यादव को कथित रूप से पत्रकारों से बात करते हुए देखा जा सकता है, जब उनका ध्यान एक पत्रकार की ओर गया। गुस्से में, सपा प्रमुख ने कहा, "भाई, तुम ये क्यों कर रहे हो? ... दूसरा इलाज कराए क्या तुम्हारा?"

Do you want me to give you different kind of treatment to make you understand - Akhilesh to a journalist.



He is not in power yet ! pic.twitter.com/feoxlvBJAT