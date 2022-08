Video: RSS के कार्यालय में मोहन भागवत ने फहराया तिरंगा-दी सलामी, लोगों से की यह अपील

Highlights 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत आरएसएस के कार्यालय में शनिवार को तिरंगा फहराया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह तिरंगा फहराया है जिसका वीडियो भी जारी हुआ है। इस वीडियो ट्वीट के जरिए लोगों से अपील भी की गई है।

Har Ghar Tiranga: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत शनिवार को अपने कार्यालय में तिरंगा फहराया है। संगठन ने तिरंगा फहराने का एक वीडियो भी जारी किया है।

जारी वीडियो में यह देखा जा रहा है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कार्यालय में तिरंगा फहरा रहे है। आपको बता दें इससे पहले संगठन पर विपक्ष ने यह आरोप लगा था कि आरएसएस अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराता है।

आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा फहराने का वीडियो जारी कर संगठन ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में लिखा है, 'स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाएं। हर घर तिरंगा फहराएं। राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाएं।'

वीडियो में यह देखा गया है कि आस-पास कई लोगों की मौजूदगी में आरएसएस के कार्यालय में मोहन भागवत तिरंगा फहरा रहे है। इसके बाद वह तिरंगे को सलामी भी दे रहे है।

48 सिकेन्ड के इस वीडियो में कई तस्वीरें शेयर की गई है जिसमें अलग-अलग जगहों पर तिरंगा को फहराते हुए देखा गया है। वीडियो के अन्त में लोगों से तिरंग फहराने की अपील भी की गई है।

वहीं इस वीडियो को जारी होने से पहले आरएसएस और मोहन भागवत ने भी अपने ट्विटर हैंडल के डीपी को बदले। आरएसएस ने अपना भगवा झंडा हटाकर नए डीपी के रूप में तिरंगा को लगाया है।

वहीं मोहन भागवत ने भी अपना प्रोफाइल फोटो चेंज कर तिरंगा लगाया है। यही नहीं संघ के नेताओं ने 'हर घर तिरंगा' अभियान में समर्थन की भी बात कही है।

'हर घर तिरंगा' अभियान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने राजस्थान कांग्रेस सेवादल के एक ट्वीट को रि-ट्वीट किया है। इस ट्वीट में लिखा है, "वो लोग जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को धोखा दिया, जिन्होंने हमारे देश को धोखा दिया, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जिन्होंने अंग्रेजों के लिए काम किया, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, आज वे हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बेच रहे हैं।"

Those people who betrayed our freedom fighters, who betrayed our country,



Those who opposed our freedom struggle and Quit India Movement,



Those who worked for the Britishers, who apologized to Britishers,



Today, They are selling our National Flag Tiranga.



