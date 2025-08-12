यूपी विधानसभा: बीवी की कसम की बात ना करें मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सपा विधायक फहीम इरफान ने कहा-जिले की जांच करा लें, इस्तीफा देने को तैयार, देखिए वीडियो
By राजेंद्र कुमार | Updated: August 12, 2025 17:15 IST2025-08-12T17:14:14+5:302025-08-12T17:15:09+5:30
लखनऊः यूपी विधानसभा के दूसरे दिन सदन में प्रश्न पहर के दौरान जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक फहीम इरफान के बीच जोरदार बहस हो गई. दोनों के बीच पेयजल की किल्लत को लेकर जो जुबानी जंग हुई वह बीवी की कसम खाने तक पहुंच गई. इस विवाद का पूरे सदन में बहुत आनंद किया. दरअसल मुरादाबाद जिले की बिलारी सीट से सपा विधायक फहीम इरफान ने विधानसभा में सूबे के जल जीवन मिशन को यह कहा कि बैठे विधायक इस मिशन से बहुत दुखी हैं.
जल जीवन मिशन आने के बाद सूबे में हैंडपंप की व्यवस्था खत्म हो गई है और जिन ठेकेदारों को पानी की टंकी बनाते तथा पाइप लाइन बिछाने का काम दिया गया, उनका काम बेहद खराब हैं. जिसके चलते पानी की टंकी से घरों तक पानी पहुंचाने के लिए बिछाई गई पानी की पाइप में कम प्रेशर की वजह से आधे घंटे में एक बाल्टी पानी मुश्किल से भरता है.
इरफान ने मुरादाबाद के साथ ही अयोध्या, बरेली, सीतापुर, मथुरा का उदाहरण देते हुए कहा कि कई जगहों पर पानी की टंकियां गिर गई हैं. कुछ जगहों पर लोगों की मौत भी हुई है. आखिर उसका मुआवजा कौन देगा? क्या सरकार देगी या फिर कंपनी.
इरफान के इस सवाल पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि वह अपनी बीवी की कसम खा कर कहें कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचा. आप बीवी की कसम खाकर बता दें कि गांव में पानी नहीं आ रहा है. फहीम इरफान ने जवाब देते हुए कहा कि मंत्री बीवी की कसम की बात ना करें. एक जिले की जांच करा लें. ये तो बीवी की कसम खाने की बात ही कह रहे हैं. मैं विधानसभा से इस्तीफा देने को तैयार हूं.
Swatantra Dev Singh Viral : गुस्साए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा विधायक फहीम इरफान को 'बीवी की कसम' खाने को कह दिया!#SwatantraDevSingh#FaheemIrfan#UPVidhansabhapic.twitter.com/XXsdRwCoLQ— UP Tak (@UPTakOfficial) August 12, 2025
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मौर्य और सपा नेता शिवपाल के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी (सपा) नेता शिवपाल सिंह यादव के बीच मंगलवार को सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई और दोनों ने एक-दूसरे की पार्टियों पर अपराधियों को पनाह देने का आरोप लगाया. मौर्य ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर आरोप लगाया, ‘‘गुंडे, माफिया और दंगाई-सबके सब सैफई परिवार के भाई.’’
हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया. इस पर पलटवार करते हुए सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘केशव जी, गुंडे, माफिया और दंगाई कौन हैं, यह उत्तर प्रदेश की जनता भली-भांति जानती है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘बुलडोजर से कानून का गला घोंटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले, किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाले, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के संरक्षक, ये सब आपके आंगन के ‘भाई’ हैं.’’ यादव ने कहा, ‘‘सैफई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां और विश्वविद्यालय दिए… आपके ‘परिवार’ ने क्या दिया? नफरत, महंगाई और जंगलराज.’’