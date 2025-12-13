कोलकाता में मेस्सी-मेस्सी?, शाहरुख खान मिलने पहुंचे, आधी रात को दिसंबर की सर्दी के फैंस सैलाब, देखिए वीडियो

कोलकाताः अभिनेता शाहरुख खान अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी से मुलाकात करने के लिए कोलकाता के हयात रीजेंसी होटल पहुंचे। दिसंबर की सर्दी के बावजूद हजारों की संख्या में प्रशंसक आधी रात को अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियानेल मेस्सी का स्वागत करने पहुंचे जो भारत में तीन दिन के भीतर चार शहरों के ‘जीओएटी भारत दौरा 2025’ के लिये यहां पहुंचे। बार्सीलोना के सुपरस्टार मेस्सी शनिवार को तड़के दो बजकर 26 मिनट पर यहां पहुंच गए और अपने फुटबॉल प्रेम के लिये मशहूर पूरा शहर मेस्सी के खुमार में डूब गया है।

अंतरराष्ट्रीय आगमन द्वार पर उनके नाम की गूंज, अर्जेंटीना के झंडे और फोन की फ्लैश लाइट देखी जा सकती थी । प्रशंसक एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच दौड़ते रहे ताकि अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पा सकें । कइयों ने बच्चों को कंधों पर उठा रखा था । भारी सुरक्षा के बीच मेस्सी वीआईपी गेट से बाहर निकल गए ।

एक बड़े काफिले के साथ वह होटल तक पहुंचे जहां भी सैकड़ों प्रशंसक मौजूद थे । जगह जगह बैरीकेड लगाये हुए थे और भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात था । मेस्सी के साथ लंबे समय से उनके साथी स्ट्राइकर रहे लुई सुआरेज और अर्जेंटीना के साथी रौद्रिगो डि पॉल भी पहुंचे हैं । वह अगले 72 घंटे में कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जायेंगे जहां मुख्यमंत्रियों, कारपोरेट दिग्गजों, बॉलीवुड कलाकारों और सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलेंगे । देर रात तक जागने के बावजूद कई प्रशंसकों को निराशा हाथ लगी क्योंकि वे मेस्सी की झलक नहीं देख सके ।

भारी सुरक्षा के बीच मेस्सी को हवाई अड्डे से निकाला गया और वह रात साढे तीन बजे पीछे के दरवाजे से होटल पहुंचे । इससे होटल के मुख्य द्वारा पर जमा सैकड़ों प्रशंसकों को मायूसी ही मिली । हवाई अड्डे पर स्टाफ ही अर्जेंटीना के इस सुपरस्टार को देख सका जब वह निजी गल्फस्ट्रीम वी से उतरे । सफेद टी शर्ट के ऊपर काला सूट पहने मेस्सी को सीधे वहां से सुरक्षा घेरे में ले जाया गया ।

हयात रीजेंसी होटल की लॉबी में प्रशंसक गलियारे में दौड़ते दिखे । देर रात से तड़के तक ‘मेस्सी मेस्सी’ का शोर गूंजता रहा । होटल की लॉबी अर्जेंटीना फैन क्लब की तरह लग रही थी जिसके आसमानी जर्सी, स्कार्फ और झंडे ही नजर आ रहे थे । दुधमुंहे बच्चों को सीने से लगाये मां, छोटे बच्चे और उम्रदराज प्रशंसक लॉबी में सोफे पर बैठे हुए थे ।

मेस्सी कमरा नंबर 730 में गए और पूरा सातवां फ्लोर उनके लिये आरक्षित कर दिया गया था । भारी सुरक्षा के बीच कुछ प्रशंसक होटल में कमरा बुक करने में कामयाब रहे ताकि मेस्सी के करीब रह सकें । न्यू अलीपुर से एक परिवार एक दिन पहले ही होटल में आ गया था ताकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रशंसक उनका बेटा कृष गुप्ता मेस्सी को देख सके ।

बिड़ला हाई स्कूल में नौवी कक्षा के छात्र कृष ने कहा ,‘‘ मैं रोनाल्डो का प्रशंसक हूं । तो क्या हुआ । उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मेरे शहर में है और मैं यह मौका चूक नहीं सकता ।’’ वह अपनी मां और बड़ी बहन के साथ कॉफी शॉप के आसपास घूमता रहा । इस दौरे के प्रमोटर सताद्रू दत्ता ने हवाई अड्डे पर मेस्सी की अगवानी की ।

उन्होंने पत्रकारों से कहा ,‘‘ 2011 में वह कप्तान बनने के बाद आये थे और आज विश्व कप और आठ बलोन डि ओर पुरस्कार जीतने के बाद आये हैं ।यह बहुत खास है । मुझे नहीं लगता कि वह दोबारा आयेंगे तो इस दौरे का जश्न मनाना चाहिये ।’’ दत्ता ने कहा ,‘‘ किसी फुटबॉल स्टार के लिये इतनी संख्या में प्रायोजक नहीं आये थे ।

मेस्सी के लिये इतने सारे आये हैं और इसमे से दस प्रतिशत पैसा भी भारतीय फुटबॉल के विकास के लिये लग जाये तो बहुत होगा । उनके जिस स्टैच्यू का अनावरण होना है , वह अभूतपूर्व है । मेस्सी इस बार अपनी विरासत छोड़कर जायेंगे ।’’ होटल में स्टाफ ने थीम पर सजावट की थी और क्रिसमस के रंगों में तीन लेयर का केक बनाया था ।

मेस्सी सुबह प्रायोजकों के साथ विशेष मुलाकात और अभिवादन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद साल्ट लेक स्टेडियम पर समारोह में मौजूद होंगे जहां मेाहन बागान मेस्सी आल स्टार और डायमंड हार्बर मेस्सी आल स्टार टीमों के बीच नुमाइशी मैच खेला जायेगा । वह सुबह दस बजकर 50 मिनट पर पहुंचेंगे और दोनों टीमों से बात करेंगे ।

इसके बाद बंगाल की संतोष ट्रॉफी विजेता टीम को सम्मानित करेंगे और बच्चों के लिये ‘मास्टर क्लास विद मेस्सी’ में भाग लेंगे । इस मौके पर लुई सुआरेंज, रौद्रिगो डि पॉल और शाहरूख खान मौजूद होंगे । मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया है । वह वीआईपी रोड पर श्रीभूमि क्लॉक टॉवर अपनी 70 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का अनावरण होटल के कमरे से ही वर्चुअल तरीके से करेंगे ।

इस कार्यक्रम के बाद मेस्सी दोपहर दो बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। कोच्चि में होने वाला मेस्सी का प्रस्तावित मैत्री मैच रद्द होने के बाद हैदराबाद को उनके कार्यक्रम में जोड़ा गया था। हैदराबाद पहुंचने के बाद मेस्सी जीओएटी कप में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल होंगे जिसमें सात सात खिलाड़ियों के बीच प्रदर्शनी मैच, पेनल्टी शूटआउट, युवा प्रतिभाओं के लिए एक मास्टरक्लास और संगीतमय प्रस्तुति भी शामिल है। इसके बाद वह मुंबई रवाना हो जायेंगे ।

मेस्सी के वर्तमान दौरे का मुख्य आकर्षण रविवार को मुंबई में होने वाला 45 मिनट का चैरिटी फैशन शो होगा जिसमें वह लुई सुआरेज़ और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रौद्रिगो के साथ भाग लेंगे । इस कार्यक्रम से पहले क्रिकेट क्लब ऑफ़ इंडिया (सीसीआई) में पैडल कप का आयोजन किया जाएगा। दौरे के अंत में दिल्ली में वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे ।

