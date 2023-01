वीडियो: रोड शो के दौरान सुरक्षा घेरे को तोड़ युवक ने की पीएम मोदी को माला पहनाने की कोशिश, सुरक्षाकर्मियों ने दबोचा, देखें

Highlights रोड शो के दौरान एक युवक ने पीएम मोदी का सुरक्षा घेरा तोड़कर उन्हें माला पहनाने का प्रयास किया जैसे ही युवक पीएम मोदी की तरफ आगे बढ़ा, वैसे ही सुरक्षाकर्मी हरकत में आए और युवक को दबोच लिया हालांकि युवक द्वारा लाए गए माला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ से पकड़ लिया

बेंगलुरु:कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। दरअसल, गुरुवार को हुबली में अपने रोड शो के दौरान एक युवक ने पीएम मोदी का सुरक्षा घेरा तोड़कर उन्हें माला पहनाने का प्रयास किया। इसे देखकर सुरक्षाकर्मी हरकत में आकर युवक दबोच लिया। हालांकि युवक द्वारा लाए गए माला को पीएम मोदी ने पकड़ लिया।

आपको बता दें कि जनवरी 2022 में, पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लग गई थी, जब हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर उनके काफिले को कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया था। इस दौरान पीएम मोदी 15-20 मिनट फ्लाईओवर पर फंसे रहे। यह पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक थी, जिसके लिए केंद्र ने राज्य पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था।

चूक के बाद गृह मंत्रालय ने तब की कांग्रेस शासित राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और कड़ी कार्रवाई करने को कहा। गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा योजना के बारे में पंजाब सरकार को काफी पहले ही बता दिया गया था। प्रक्रिया के अनुसार, उन्हें रसद और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होती है और साथ ही एक आकस्मिक योजना तैयार रखनी होती है।

#WATCH | Karnataka: A young man breaches security cover of PM Modi to give him a garland, pulled away by security personnel, during his roadshow in Hubballi.



