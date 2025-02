WATCH: जयपुर लिट फेस्ट में ससुरजी नारायण मूर्ति के साथ शामिल हुए ऋषि सुनक, मौसी सास ने उन्हें 'नमस्ते' करने की याद दिलाई

Highlights जयपुर लिट फेस्ट शहर के प्रतिष्ठित होटल क्लार्क्स आमेर में 3 फरवरी तक चलेगा जेएलएफ हमेशा से ही एक ऐसा आयोजन रहा है जो दुनिया भर के कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करता है ऋषि सुनक और इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में विशिष्ट अतिथियों में शामिल थे

जयपुर: ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में विशिष्ट अतिथियों में शामिल थे, जिसमें प्रमुख हस्तियों की एक बड़ी भीड़ जुटती रही है। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, सुनक को मूर्ति और सुधा मूर्ति की बहन के साथ बैठे देखा गया, यह आकर्षक क्षण तब हुआ जब सुनक की मौसी सास ने उन्हें दर्शकों का अभिवादन करने के लिए ‘नमस्ते’ के लिए कहा।

गुरुवार को शुरू हुआ यह उत्सव जयपुर के प्रतिष्ठित होटल क्लार्क्स आमेर में 3 फरवरी तक चलेगा। इस वर्ष के आयोजन में साहित्यिक, राजनीतिक और कलात्मक चर्चाओं का जीवंत मिश्रण है। 300 से अधिक प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति के साथ, यह उत्सव विचारों और रचनात्मकता के लिए एक बेहतरीन मंच के रूप में कार्य करता है। उपस्थित लोग नोबेल पुरस्कार विजेताओं, बुकर पुरस्कार विजेताओं और विभिन्न क्षेत्रों के अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं।

