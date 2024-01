Ram Mandir: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को, सिंधिया ने कहा-एक महीने में पांच नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा

Highlights उत्तर प्रदेश को चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देने के लिए पीएम मोदी का आभारी हूं। अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर को किया गया था। अयोध्या हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा।

Ram Mandir: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। 500 किलो के नगाड़े को राम मंदिर प्रांगण में स्थापित किए जाने पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि यह भारत की एक कला है, हमारी कोशिश है कि यह जिंदा रहे और इसे प्रोत्साहन मिले, अब हम देखेंगे कि इसे प्रांगण में कहां स्थापित किया जाए।

#WATCH | Uttar Pradesh | A 'nagada', decorated with Gold foil, brought to Ayodhya ahead of the 'pranpratishtha' of the Ram Temple.



Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra General Secretary Champat Rai says, "We will see where it can be installed on the temple premises." pic.twitter.com/2dGopz1hck — ANI (@ANI) January 11, 2024

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली त्रि-साप्ताहिक उड़ान शुरू की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है, "मैं उत्तर प्रदेश को चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देने के लिए पीएम मोदी का आभारी हूं। अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर को किया गया था।

#WATCH | Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia, Union Minister VK Singh along with other senior officials launch the first tri-weekly flights between Ahmedabad and Ayodhya. pic.twitter.com/AsCj1XUz7D — ANI (@ANI) January 11, 2024

#WATCH | Lucknow: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says "Around 100 chartered planes will land at the Ayodhya airport on 22nd January to attend the 'pran pratishtha' ceremony of the Ram Temple. This will also show us the path of checking the potential of the Ayodhya airport..." pic.twitter.com/puWMNILpO6 — ANI (@ANI) January 11, 2024

#WATCH | Lucknow: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says "I am grateful to PM Modi for giving the fourth international airport to Uttar Pradesh. The Ayodhya airport was inaugurated on December 30th..." pic.twitter.com/kOh1qK7Hii — ANI (@ANI) January 11, 2024

नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में एक महीने में पांच नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए इंडिगो की उड़ान सेवा के उद्घाटन के लिए ऑनलाइन आयोजित समारोह में उन्होंने यह बात कही। सिंधिया ने कहा कि अयोध्या हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा।

रनवे का विस्तार किया जाएगा जिससे बड़े विमान उतर सकेंगे और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो सकेंगी। सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक महीने में उत्तर प्रदेश में पांच नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे राज्य में हवाई अड्डों की कुल संख्या 19 हो जाएगी।

अयोध्या हवाई अड्डे के बारे में सिंधिया ने कहा कि दूसरे चरण का विस्तार जल्द ही शुरू होगा और शहर को और अधिक उड़ानें मिलेंगी। अयोध्या में महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस समारोह में शिरकत करेंगे।

अयोध्या हवाई अड्डे पर 22 जनवरी को 100 चार्टर्ड उड़ानें उतरने की उम्मीद: आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन अयोध्या हवाई अड्डे पर 100 चार्टर्ड उड़ानों के उतरने की उम्मीद है। अयोध्या में महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।

आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जनवरी को करीब 100 चार्टर्ड उड़ानों के अयोध्या हवाई अड्डे पर उतरने का अनुमान है। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवा के उद्घाटन के लिए ऑनलाइन आयोजित समारोह में उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में आदित्यनाथ ने लखनऊ से और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय राजधानी से ऑनलाइन हिस्सा लिया।

Web Title: watch Ram Mandir Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia, Union Minister VK Singh along with other senior officials launch the first tri-weekly flights between Ahmedabad and Ayodhya see video