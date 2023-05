New Parliament Inauguration: नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा, पीएम मोदी ने वीडियो साझा किया, लोगों ने किया अनुरोध, देखें

Highlights त्रिकोणीय आकार के चार मंजिला संसद भवन का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्गमीटर है। इमारत के तीन मुख्य द्वार- ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार हैं। अपने ‘वॉयसओवर’ के साथ वीडियो साझा करने का भी आग्रह किया।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने नवनिर्मित परिसर का एक वीडियो भी साझा किया। मोदी ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए लोगों से ‘माई पार्लियामेंट माई प्राइड’ हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपने ‘वॉयसओवर’ के साथ वीडियो साझा करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा, ‘‘नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। यह वीडियो इस प्रतिष्ठित इमारत की एक झलक प्रदान करता है। मेरा एक विशेष अनुरोध है। इस वीडियो को अपनी आवाज (वॉयसओवर) के साथ साझा करें, जो आपके विचारों को व्यक्त करता है। मैं उनमें से कुछ को री-ट्वीट करूंगा।’’

The new Parliament building will make every Indian proud. This video offers a glimpse of this iconic building. I have a special request- share this video with your own voice-over, which conveys your thoughts. I will re-Tweet some of them. Don’t forget to use #MyParliamentMyPride. pic.twitter.com/yEt4F38e8E — Narendra Modi (@narendramodi) May 26, 2023

उन्होंने कहा, ‘‘माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग का इस्तेमाल करना न भूलें।’’ नए संसद भवन का उद्घाटन रविवार को होगा। इस समारोह की शुरुआत सुबह-सुबह हवन और सर्व-धर्म प्रार्थना के साथ शुरू होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में औपचारिक उद्घाटन करेंगे।

#WATCH | Delhi: ‘Adheenams’ and ‘Oduvars’ from Tamil Nadu, who will present the Sengol to the Prime Minister during the inauguration of the new Parliament, visited Uttara Swamimalai Mandir in RK Puram. pic.twitter.com/mjXraSq0KY — ANI (@ANI) May 26, 2023

उद्घाटन समारोह में 25 दलों के शामिल होने की उम्मीद है, जबकि 20 विपक्षी दलों ने कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा सहित नए संसद भवन के बाहरी व अंदरूनी हिस्सों की झलक दिखाई गई है।

Chennai: It is a matter of pride for Tamil Nadu that Sengol is being used. Sengol is a symbol of ensuring justice. It is sad to hear that some people are telling lies: Ambalavana Desiga Paramachariya Swamigal, Thiruvavaduthurai Atheenam pic.twitter.com/HzeblraT0F — ANI (@ANI) May 26, 2023

अधिकारियों ने बताया कि हवन सुबह करीब सात बजे नई इमारत के बाहर होगा और शैव मठ के महंत मोदी को औपचारिक राजदंड ‘सेंगोल’ सौंपेंगे। नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल लगाया जाएगा। नए परिसर के औपचारिक उद्घाटन के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित अन्य के मौजूद रहने की उम्मीद है। त्रिकोणीय आकार के चार मंजिला संसद भवन का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्गमीटर है। इस इमारत के तीन मुख्य द्वार- ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार- हैं।

नया संसद भवन स्वागत योग्य, यह भव्य दिखती है: उमर अब्दुल्ला

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार कहा कि नया संसद भवन स्वागत योग्य है और यह भव्य दिखती है। उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे वक्त की है, जब उनकी पार्टी समेत विपक्ष के कई दलों ने नये संसद भवन के उद्धाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है।

अब्दुल्ला ने कहा कि जब वह लोकसभा सदस्य थे, तब उनके कई सहकर्मी एक नये और बेहतर संसद भवन की जरूरत को लेकर अक्सर बातें किया करते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने एक ट्वीट में कहा, “इसके उद्घाटन को लेकर मचे घमासान को कुछ क्षणों के लिए एक तरफ रख देते हैं। यह (नया संसद भवन) स्वागत करने योग्य है।

पुराने संसद भवन का शानदार योगदान रहा है, लेकिन वहां कुछ वर्षों तक काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर, हममें से बहुत से लोग नये और बेहतर संसद भवन की जरूरत के बारे में अक्सर आपस में बात करते थे।” उन्होंने कहा कि ‘देर आये दुरुस्त आये’, और यह (नया संसद भवन) भव्य दिखती है।

कांग्रेस, वाम दल, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, समेत 19 विपक्षी दलों ने बुधवार को ऐलान किया था कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नये संसद भवन का उद्धाटन किये जाने का बहिष्कार करेंगे। विपक्षी दलों के संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है।

