WATCH: मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, असहज महसूस करने लगी?, बीजेपी एमपी फान्गनॉन कोन्याक ने कहा-राहुल गांधी समीप आ गए, देखें वीडियो

Highlights अब नौटंकी कर रहे हैं इसलिए माहौल बना रहे हैं। इसको कहा जाएगा कि अराजकता का माहौल बना रहे हैं 2 आदमी बिना धक्के के अस्पताल चले गए? ये आजतक लोकतंत्र में हुआ था?

नई दिल्लीः संसद में गतिरोध जारी है। पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर हमला कर रहा है। भाजपा की नगालैंड की राज्यसभा सांसद फान्गनॉन कोन्याक ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी करीब आए। मुझे यह पसंद नहीं आया और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। आज जो कुछ भी हुआ वह बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सभापति से भी शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन में धक्का मुक्की नहीं हुई है। ये अब नौटंकी कर रहे हैं इसलिए माहौल बना रहे हैं। 2 आदमी बिना धक्के के अस्पताल चले गए? ये आजतक लोकतंत्र में हुआ था? इसको कहा जाएगा कि अराजकता का माहौल बना रहे हैं

#WATCH | Delhi: BJP Rajya Sabha MP Phangnon Konyak says, "LoP Rahul Gandhi came close... I did not like it and he started shouting...Whatever happened today is very sad, this should not happen. We did not like the way they threatened...I have also complained to the Chairman..." https://t.co/d83HUvwQFlpic.twitter.com/oGtaja66le — ANI (@ANI) December 19, 2024

Rajya Sabha member and prominent women ST leader from Nagaland, @SPhangnon Ji, has accused the Leader of Opposition in the Lok Sabha, @RahulGandhi, of severely tarnishing her dignity and undermining her self-respect.



Truly disgraceful—no woman MP is safe around him! pic.twitter.com/OHaaArs1Rn— BJP Sashi Kumar Subramony 🇮🇳 (@ActorSashi) December 19, 2024

राज्यसभा में नगालैंड की भाजपा सदस्य फान्गनॉन कोन्याक ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि वह जब संसद के मकर द्वार के पास अन्य सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रही थीं तभी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनके समीप आ गये और उन पर चिल्लाने लगे।

BIG NEWS🚨



BJP Rajya Sabha MP and ST leader from Nagaland Phangnon Konyak has accused Rahul Gandhi of causing grave injury to her dignity and self-respect.

pic.twitter.com/WktHOziAt2 — Political Views (@PoliticalViewsO) December 19, 2024

Rahul Gandhi misbehaved and shouted at a female BJP MP @SPhangnon ji .She felt very uncomfortable.



She is the first woman to become Rajya Sabha MP from Nagaland.#GoondaRahulGandhipic.twitter.com/XvjcGIpu8v— 𝙎𝙥𝙚𝙘𝙩𝙧𝙪𝙢 (@Spectrumglobal_) December 19, 2024

कोन्याक ने दोपहर दो बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर आसन की अनुमति से अपनी बात रखी और यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह इस घटना को बहुत ही दुखी मन से बयान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों के नीचे सांसदों का प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था।

उन्होंने कहा, ‘‘इसी दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं बहुत निराशा के साथ बता रही हूं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी मेरे समीप आ गये, जिससे मैं बहुत असहज महसूस करने लगी। उन्होंने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया।’’ भाजपा सदस्य ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा ऐसा किया जाना बहुत ही गलत था।

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि मैं अपना बचाव नहीं कर सकती थी... मैं उनके इस व्यवहार से बहुत निराश हो गयी। किसी भी महिला, विशेषकर नगालैंड से आने वाली महिला के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मुझे आपका (सभापति का) संरक्षण चाहिए।’’ कोन्याक नगालैंड से राज्यसभा के लिए चुनी गयी पहली महिला सदस्य हैं।

इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर से संबंधित टिप्पणी को लेकर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने आज सुबह संसद परिसर में मार्च निकाला तो भाजपा सांसदों ने कांग्रेस पर बाबासाहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। संसद भवन के ‘मकर द्वार’ के निकट सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और नारेबाजी की।

Web Title: WATCH Parliament Winter Session live nagaland bjp MP Phangnon Konyak accused Rahul Gandhi became uncomfortable SEE VIDEO