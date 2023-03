Watch: ताजा सीसीटीवी फुटेज में पंजाब के पटियाला में जैकेट और पतलून पहने दिखाई दिया भगौड़ा अमृतपाल सिंह

Highlights वह सीसीटीवी फुटेज में काले चश्मे पहने दिख रहा है यह फुटेज पटियाला का है, जो 20 मार्च को रिकॉर्ड किया गया था बताया जा रहा है कि अमृतपाल यहां अपने एक रिश्तेदार के घर छिपा था

नई दिल्ली: भगौड़ा अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस से बचने के लिए बार-बार हुलिया बदल रहा है। एनडीटीवी द्वारा जारी ताजा सीसीटीवी फुटेज में खालिस्तानी समर्थक को जैकेट और पतलून पहने देखा गया है, जो फोन पर बात करते हुए दिखा है। वह सीसीटीवी फुटेज में काले चश्मे पहने दिख रहा है। यह फुटेज पटियाला का है, जो 20 मार्च को रिकॉर्ड किया गया था। बताया जा रहा है कि अमृतपाल वहां एक रिश्तेदार के घर छिपा हुआ था।

एनडीटीवी के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि वीडियो से पता चलता है कि वह यहां से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुआ था और राष्ट्रीय राजधानी की ओर जा रहा था। उन्होंने बताया कि वह कथित तौर पर साधु के भेष में एक बस टर्मिनल पर उतरा। दिल्ली और पंजाब पुलिस की टीमें आज सुबह से ही दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित इंटर स्टेट बस टर्मिनल पर मौजूद थीं और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं।

सीसीटीवी कैमरों ने आखिरी बार उसे एक महिला के घर से निकलते हुए दिखाया, जिसने उसे पुलिस से भागते समय आश्रय दिया था। फुटेज में अलगाववादी को अपना चेहरा छिपाने के लिए छाता लिए हुए दिखाया गया है। पुलिस ने बताया कि अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगी पापलप्रीत सिंह को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उसके घर में शरण देने वाली महिला बलजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

