Highlights VIDEO: यदि गुरु तेग बहादुर न होते, तो ना हिंदू बचता और ना ही सिख, अमित शाह

'वीर बाल दिवस' के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने गुरु तेग बहादुर के अतुलनीय बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर का त्याग केवल किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा की रक्षा के लिए था। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने कहा कि यदि गुरु तेग बहादुर न होते, तो ना हिंदू बचता और ना ही सिख, बल्कि पूरा भारत ही समाप्त हो गया होता। उन्होंने जोर देते हुए कहा, 'उनके बलिदान का ऋण 5000 साल बाद भी चुकाया नहीं जा सकता।' गृह मंत्री ने गुरु तेग बहादुर को भारत की आत्मा का रक्षक बताते हुए कहा कि उनका त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

