Hindu Swabhiman Yatra in Bihar: हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर रार तेज?, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो राजद चुप नहीं बैठेगी, तेजस्वी ने चेताया

Highlights हिन्दू-मुस्लिम की बात होगी तब इसको लेकर पलटवार जरूर करेगी। तीन सीट पर तो हम लोगों की ही जीत थी। इस बार चारों सीट जीतेंगे 3.5 लाख वेकेंसी प्रक्रियाधीन थी।

Hindu Swabhiman Yatra in Bihar: केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा 18 अक्टूबर से निकाले जाने वाले हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर गर्मायी सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना से बांका जाने के क्रम में जोरदार हमला बोला। उन्होंने गिरिराज सिंह की यात्रा पर धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर कोई बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो राजद चुप नहीं बैठेगी। इसतरह तेजस्वी यादव ने यह संदेश दे दिया है कि अगर यात्रा के दौरान हिन्दू-मुस्लिम की बात होगी तब उनकी पार्टी इसको लेकर पलटवार जरूर करेगी। वहीं, अपने दूसरे चरण की यात्रा के लिए पटना से रवाना होने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अपनी यात्रा के दौरान अपने पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और आगामी चुनाव में पार्टी कैसे बेहतर परफॉर्मेंस करे।

#WATCH | Banka: Former Bihar Dy CM and RJD leader Tejashwi Yadav says, " If we see the law and order situation in Bihar, day by day...there is no such constituency where crimes like murder, looting, abduction and rape don't happen. FIR is registered with great difficulty, there… pic.twitter.com/T6i64m51YD