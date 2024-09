watch: चीटिंग से गई थीं पेरिस ओलंपिक, भगवान ने दंडित किया!, बृज भूषण ने विनेश फोगट पर किया कटाक्ष, देखें वीडियो

Highlights क्या वजन के बाद पांच घंटे तक ट्रायल रोका जा सकता है? पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। विनेश फोगट पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया।

watch: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और कांग्रेस नेता विनेश फोगाट के बीच रार जारी है। भाजपा के पूर्व सांसद ने खई गंभीर आरोप लगाए। सिंह के खिलाफ पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। सिंह ने ओलंपिक पहलवान विनेश फोगट पर खेलों में भाग लेने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि फोगाट पदक नहीं जीत सकीं क्योंकि भगवान ने उन्हें सजा दी। मैं विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई खिलाड़ी एक दिन में दो भार वर्गों में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद पांच घंटे तक ट्रायल रोका जा सकता है?

They were merely faces that were used by Deepender Hooda: Brij Bhushan on wrestlers joining Congress

आपने कुश्ती नहीं जीती। तुम धोखे से पेरिस ओलंपिक चली गईं। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि भगवान ने आपको इसकी सजा दी है। भारतीय पहलवान विनेश फोगट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर सिंह ने कहा कि 18 जनवरी 2023 में जब जंतर-मंतर पर धरना प्रारंभ हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि यह खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है।

Vinesh Phogat is saying that Congress helped her and BJP did not... Vinesh said that she wanted to fight and wanted her own supporting staff, all was given to her. Rs 75 lakh was spent on her by the government. Then, how come Congress helped her?