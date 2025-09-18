दुबई की बुर्ज खलीफा भारतीय तिरंगे की रोशनी में जगमग, पीएम मोदी की कई तस्वीरें प्रदर्शित,  ‘हैप्पी बर्थडे’, ‘75 वर्ष’ और ‘सेवा ही संकल्प है’, देखें वीडियो

Highlights ‘हैप्पी बर्थडे’, ‘75 वर्ष’ और ‘सेवा ही संकल्प है’ जैसे संदेश भी प्रदर्शित किए गए। नरेन्द्र मोदी की तस्वीरें प्रदर्शित करते हुए जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर के एक छोटे से शहर में हुआ था।

दुबईः दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई की बुर्ज खलीफा बुधवार को भारतीय तिरंगे की रोशनी में जगमगा उठी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीरें प्रदर्शित करते हुए उनके जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। दुबई की प्रतिष्ठित इमारत में मोदी की कई तस्वीरें प्रदर्शित की गईं जिसके साथ ही ‘हैप्पी बर्थडे’, ‘75 वर्ष’ और ‘सेवा ही संकल्प है’ जैसे संदेश भी प्रदर्शित किए गए।

इस प्रदर्शन ने दुबई में आगंतुकों और निवासियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने इस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर लिया। मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर के एक छोटे से शहर में हुआ था।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद सहित विश्व भर के नेताओं ने मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। यूरोपीय कमीशन चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयेन, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी सहित अन्य लोगों ने भी उन्हें बधाई दी।

