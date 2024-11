Watch Diwali celebrations Lal Chowk: श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पर ऐतिहासिक घंटाघर के पास दिवाली उत्सव?, दीये और रोशनी से जगमग, देखें फोटो और वीडियो

Highlights दिवाली के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भव्य तरीके से दिवाली मनाई गई है। यहां का माहौल बहुत बढ़िया है। मैंने ऐसा उत्सवी माहौल कहीं नहीं देखा।

Watch Diwali celebrations Lal Chowk: जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पर स्थित ऐतिहासिक घंटाघर के पास बृहस्पतिवार को पहली बार भव्य तरीके से दिवाली मनाई गई। इस दौरान सैकड़ों स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने दीये जलाए। श्रीनगर के केंद्र में स्थित लाल चौक दिन के समय पर्यटकों से गुलजार रहा और, शाम को जीवंत हो गया तथा पूरा बाजार दिवाली की वजह से रोशनी से जगमगा उठा। यहां भी दिवाली के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

अद्भुत !!



लाल चौक, श्रीनगर के घंटाघर पर ऐतिहासिक, सुंदर और भव्य #दिवाली मनाने के लिए दीये जलाते हुए।



Beautiful & Grand Diwali celebrations at Lal Chowk, Srinagar.



कांग्रेस के दौरान लाल चौक पर भारत का झंडा फहराना एक दुःस्वप्न था। अब PM Modi Ji के राज में लोग बिना किसी डर के… pic.twitter.com/9Po6DcDEX5 — अखण्ड भारत संकल्प (@Akhand_Bharat_S) October 31, 2024

अधिकारियों ने बताया कि शहर के केंद्र में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भव्य तरीके से दिवाली मनाई गई है। गुजरात के राजकोट से आई पर्यटक रश्मि ने कहा, ‘‘मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। यहां का माहौल बहुत बढ़िया है। मैंने ऐसा उत्सवी माहौल कहीं नहीं देखा।’’

एक अन्य पर्यटक मनीष ने कहा, ‘‘हम कश्मीर के लोगों के आभारी हैं जिन्होंने हमारा समर्थन किया और हमारे जश्न में शामिल हुए।’’ समारोह को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पूरे क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

Watch | #Diwali celebration underway at #LalChowk in #Srinagar



Organised by Paschimamnaya Sharada Peetham, the celebration is witnessing the participation of both locals and tourists. pic.twitter.com/aKypuRO7X5 — The Times Of India (@timesofindia) October 31, 2024

Deepawali Celebration at the Iconic Lal Chowk,Srinagar .The place where Pak flag was hoisted is lit with Diyas & lights .Even before 1990,this place never witnessed celebration of Deepawali this way .Thankyou ⁦@narendramodi⁩ ji for making it possible .Shubh Deepawali to all pic.twitter.com/7v2U1YS2nU — Dr.SushmaShallakaul🇮🇳 (@shallakaul) November 1, 2024

