विश्व कप विजेता बेटियों से मिले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री आवास पर भव्य स्वागत, वीडियो

Highlights जेमिमा रौड्रिग्स, राधा यादव और स्नेह राणा ढोल की थाप पर थिरकती दिखीं। खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गईं। महिला क्रिकेट टीम बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलीं।

नई दिल्लीः विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 एलकेएम पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी विश्व कप विजेता भारतीय टीम को सम्मानित किया। टीम इंडिया ने 2 नवंबर को अपनी पहली आईसीसी महिला विश्व कप ट्रॉफी जीती थी। हरमनप्रीत ने प्रधानमंत्री से पूछा कि वह हमेशा वर्तमान में कैसे रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा रहना उनके जीवन का हिस्सा और आदत बन गया है। प्रधानमंत्री ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हरलीन के मशहूर कैच को भी याद किया, जिसके बारे में उन्होंने उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।

#WATCH | Delhi: Champion World Cup-winning Indian Women's Cricket Team leaves from 7 LKM, Prime Minister Narendra Modi's residence, after meeting him.



Team India lifted its maiden ICC Women's World Cup trophy on November 2. pic.twitter.com/KXqMUhdSYj — ANI (@ANI) November 5, 2025

प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे हरमनप्रीत ने फाइनल मैच के बाद गेंद पॉकेट में डाल दी थी। उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली थीं कि गेंद उनके पास आई और उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। प्रधानमंत्री ने अमनजोत कौर के अब मशहूर हो चुके कैच के बारे में भी बताया, जो उन्होंने कई बार फंबल करने के बाद लिया था। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा फंबल है जिसे देखना उन्हें पसंद है।

Harmanpreet asked the Prime Minister how he manages to always to remain in the present. PM said that being so has been a part of his life and has become his habit. PM also recalled the famous catch of Harleen in 2021 against England, about which he had posted on social media at… pic.twitter.com/5y8GvropRm — ANI (@ANI) November 5, 2025

प्रधानमंत्री ने कहा कि कैच करते समय आपको गेंद दिख रही होगी, लेकिन कैच के बाद आपको ट्रॉफी दिख रही होगी। क्रांति गौड़ ने बताया कि कैसे उनके भाई प्रधानमंत्री के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, जिस पर प्रधानमंत्री ने तुरंत उनसे मिलने का खुला निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनसे फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, खासकर देश भर की लड़कियों के लिए।

उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर चर्चा की और फिट रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनसे अपने स्कूलों में जाकर वहां के युवाओं को प्रेरित करने का भी आग्रह किया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलीं। इससे पहले ताज पैलेस होटल पहुंचने पर खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गईं।

Vice Captain Smriti Mandhana said PM had motivated them and has been an inspiration for all of them. She also spoke about how girls are doing well in all fields today, and it is because of PM. Deepti Sharma said she had been waiting to meet the PM. She recalled their meeting in… pic.twitter.com/ONSrGYZcwv — ANI (@ANI) November 5, 2025

उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रेरित किया और वे सभी के लिए प्रेरणा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आज लड़कियाँ सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और यह प्रधानमंत्री की बदौलत है। दीप्ति शर्मा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थीं।

उन्होंने 2017 में हुई अपनी मुलाक़ात को याद किया, जब प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि वे कड़ी मेहनत करते रहें और तभी वे अपने सपने पूरे करेंगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि दीप्ति शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जय श्री राम लिखा है और उनके हाथ पर भगवान हनुमान का टैटू है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें शक्ति मिलती है।

Prime Minister Narendra Modi today hosted the champions of the Women’s World Cup at his residence at Lok Kalyan Marg.



PM congratulated the team for the victory and praised their remarkable comeback in the tournament after a string of three defeats and the trolling they had… pic.twitter.com/5TYxNMEafK — ANI (@ANI) November 5, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप चैंपियन टीम की मेज़बानी की। प्रधानमंत्री ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और लगातार तीन हार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करने के बाद टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात को याद किया, जब वे ट्रॉफी के बिना उनसे मिली थीं, और अब जब वे ट्रॉफी के साथ उनसे मिली हैं, तो वे उनसे और ज़्यादा बार मिलना चाहती हैं।

#WATCH | Delhi: World Cup-winning Indian Women's Cricket Team reaches 7 LKM, the residence of Prime Minister Narendra Modi.



Team India lifted its maiden ICC Women's World Cup trophy on November 2. pic.twitter.com/U4KoP9TJJY — ANI (@ANI) November 5, 2025

#WATCH | Delhi: World Cup-winning Indian Women's Cricket Team leaves from a hotel in Delhi to meet Prime Minister Narendra Modi.



Team India lifted its maiden ICC Women's World Cup trophy on November 2. pic.twitter.com/jdmGuxm79s— ANI (@ANI) November 5, 2025

मुख्य कोच अमोल मजूमदार के साथ टीम के सदस्यों का मुंबई हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निजी और चार्टर्ड विमानों के लिये बनाये गए विशेष विमानन टर्मिनल (जीए) पर केवल पत्रकारों का एक समूह मौजूद था, क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण आम जनता को प्रवेश की अनुमति नहीं थी।

#WATCH | Delhi: World Cup-winning Indian Women's Cricket Team leaves from a hotel in Delhi to meet Prime Minister Narendra Modi.



Team India lifted its maiden ICC Women's World Cup trophy on November 2. pic.twitter.com/EplzZv1T3v — ANI (@ANI) November 5, 2025

स्टार एयर की विशेष चार्टर्ड उड़ान (एस5 8328) से टीम मुंबई से दिल्ली पहुंची थी। बेंगलुरु स्थित इस एयरलाइन ने महिला विश्व कप के दौरान प्रतिभागी टीमों के लिये कई चार्टर्ड उड़ानें संचालित की थी। विश्व कप में ऐतिहासिक खिताबी जीत के बाद यहां पहुंची भारतीय टीम की सुरक्षा के चाक चौबंद उपाय किये गए हैं।

VIDEO | Delhi: The Indian women’s cricket team, newly crowned World Cup champions, leaves from the Taj Hotel to meet Prime Minister Narendra Modi at his residence, 7 Lok Kalyan Marg. Inside visuals from the hotel.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/C8B0nkM7y7 — Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2025

पुलिस कर्मियों ने टीम बस और आसपास के मार्गों पर जांच की तथा किसी भी संभावित खतरे की पहचान करने के लिए कुत्तों से सूंघकर परीक्षण करवाया। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद वे अपने-अपने शहर चले जाएंगे । शेफाली वर्मा लौटेंगी जिन्हें नगालैंड में अंतर जोन टी20 टूर्नामेंट में उत्तरी क्षेत्र की टीम की कमान संभालनी है।

