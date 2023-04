अतीक अहमद को भारत रत्न देने की माँग करने वाले कांग्रेस नेता राजकुमार नपे, पार्टी ने पार्षद का टिकट काटते हुए बाहर किया, देखें वीडियो

Highlights भारत रत्न की मांग करने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए राजकुमार को पार्टी से बाहर दिया गया है। अतीक अहमद की कब्र पर तिरंगा रखने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

प्रयागराजः माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या पर लेकर बयान जारी है। कांग्रेस के एक नेता राजकुमार द्वारा गैंगस्टर-राजनेता की कब्र पर भारतीय झंडा फहराने और उसके लिए भारत रत्न की मांग करने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए राजकुमार को पार्टी से बाहर दिया गया है। पार्षद चुनाव लड़ने का टिकट भी कट गया है। कांग्रेस पार्षद राजकुमार राजू द्वारा अतीक अहमद की कब्र पर तिरंगा रखने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हत्या के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को दोषी ठहराते हुए राजकुमार ने अतीक को "शहीद" कहा और मांग की कि "उसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए"। उन्होंने कहा, 'जिस तरह से योगी जी ने अतीक की हत्या की साजिश रची, उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

Congress councilor candidate Rajkumar raised slogans of Atiq Ahmed Amar Rahe. Also said Bharat Ratna dilaunga



He also laid down National flag on his grave. @Uppolice this is an insult to the national flag. Please take action against him pic.twitter.com/ctSpJoe2lv