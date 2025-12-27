फर्श पर बैठकर गुजरात का सीएम- देश का पीएम बना?, यह संगठन की शक्ति है, जय सिया राम?, कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक से पहले सांसद दिग्विजय सिंह ने किया पोस्ट, वीडियो
नई दिल्लीःकांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और शरद मौसम में राजनीति गर्म हुई। पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक से पहले एक्स पर लिखे पोस्ट ने कांग्रेस सहित सभी दल भौच्चक रह गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी संगठन की तारीफ करते हुए ट्वीट किया उन्होंने कहा, "...फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना, यह संगठन की शक्ति है, जय सिया राम।" कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने ही ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं संगठन का पक्षधर करता हूं, लेकिन मैं RSS और PM मोदी का विरोधी हूं। आपको गलतफहमी हुई है। मैंने संगठन की तारीफ की है, लेकिन मैं RSS और PM मोदी और उनकी नीतियों का कड़ा विरोधी था, हूं और रहूंगा।"
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक हफ्ते पहले ही उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पार्टी में सुधारों की आवश्यकता को लेकर पत्र लिखा था। आज सुबह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1990 के दशक की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा करते हुए भाजपा और उसके वैचारिक जनक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की प्रशंसा की।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने तस्वीर का स्क्रीनशॉट ऑनलाइन साझा किया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी गुजरात में एक कार्यक्रम में भाग लेते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में युवा प्रधानमंत्री मोदी आडवाणी के पास जमीन पर बैठे दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने इस बात की प्रशंसा की कि कैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, जो कभी जमीन पर बैठते थे।
कांग्रेस ने शनिवार को फैसला किया कि वह आगामी पांच जनवरी से 'मनरेगा बचाओ अभियान' की शुरुआत करेगी और 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम" की वापसी के लिए लड़ाई लड़ेगी। पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में यह फैसला किया गया।
बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संवाददाताओं से कहा, " बैठक में यह शपथ ली गई कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।" उन्होंने कहा, "कांग्रेस पांच जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरूआत करेगी।"
संसद ने विपक्ष के हंगामे के बीच बीते 18 दिसंबर को ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ को मंजूरी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संतुति के बाद अब यह अधिनियम बन चुका है। यह 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा।