WATCH: भाजपा नेता रावसाहेब दानवे ने तस्वीर में आने की कोशिश कर रहे पार्टी कार्यकर्ता को मारी लात; चौंकाने वाला वीडियो सामने आया

Highlights भाजपा नेता का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वे एक पार्टी कार्यकर्ता को लात मारते हुए दिखाई दे रहे हैं जो तस्वीर के फ्रेम में आने के लिए उनके करीब आने की कोशिश कर रहा था

Viral Video: चुनाव के समय धरती पर सबसे विनम्र लोगों की तरह व्यवहार करने वाले राजनेता, चुनाव खत्म होने के बाद अक्सर अलग तरह से व्यवहार करते पाए जाते हैं। कई लोग किसी राजनीतिक नेता के व्यवहार के बारे में शिकायत करते हैं जब वे चुनाव जीतने के बाद उनसे शिकायत करते हैं या मदद मांगते हैं।

हालांकि, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले एक पार्टी कार्यकर्ता के प्रति अपने 'अहंकारी' व्यवहार से विवाद खड़ा कर दिया। भाजपा नेता का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक पार्टी कार्यकर्ता को लात मारते हुए दिखाई दे रहे हैं जो तस्वीर के फ्रेम में आने के लिए उनके करीब आने की कोशिश कर रहा था।

रावसाहेब दानवे को सोशल मीडिया पर उनके व्यवहार के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, और नाराज उपयोगकर्ता उनके अहंकार की निंदा कर रहे हैं। यह घटना जालना में हुई। जब भाजपा नेता रावसाहेब दानवे शिवसेना (शिंदे गुट) के उम्मीदवार अर्जुन खोतकर के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तभी एक पार्टी कार्यकर्ता बीच में आ गया। दानवे ने कार्यकर्ता को लात मारकर किनारे कर दिया।

Look at this ARROGANT IDIOT BJP Leader & former Union Minister for Railways Raosaheb Danve (@raosahebdanve)

People of Jalna already shown him his “AUKAAT” in #LS2024 as he was defeated by more than 1 lakh votes.



Still his arrogance has not decreased. See how he’s kicking a… pic.twitter.com/T3l4e1HFGT