भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम पहुंचे पीएम मोदी, देखिए वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 24, 2025 12:29 IST2025-10-24T12:27:38+5:302025-10-24T12:29:38+5:30
अकेले रोजगार मेले के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है।
समस्तीपुरः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को उनके पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम (समस्तीपुर) में श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री एवं कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिवंगत नेता के परिजनों से मुलाकात भी की।
#WATCH | PM Narendra Modi pays tribute to Bharat Ratna Karpoori Thakur in Samastipur, Bihar. He also meets and interacts with the family members of Karpoori Thakur— ANI (@ANI) October 24, 2025
CM Nitish Kumar is also present.
(Source: DD) pic.twitter.com/Cb67lOGVJQ
कर्पूरी ठाकुर को पिछले वर्ष देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चौबीस जनवरी 1924 को जन्मे ठाकुर दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, हालांकि वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। वह राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने की राह बनाने के लिए जाने जाते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार तक कुर्बान कर दी थी। वह बिहार के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे।
