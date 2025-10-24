क्या मतदाता सूची में घुसपैठिये होने चाहिए?, अमित शाह ने कहा-लालू जी ने बिहार वालों को डराने के लिए शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया!

Highlights लालू यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर ये साबित कर दिया है कि वो बिहार में फिर से जगंलराज लाना चाहते हैं। जिस शहाबुद्दीन ने 75-75 जघन्य हत्याओं से सिवान की भूमि को लहूलुहान किया, वो शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर डराना चाहते हैं। महागठबंधन बिहार को जंगलराज की ओर ले जाना चाहता है और एनडीए गठबंधन आनंद मिश्रा को टिकट देकर सुशासन की ओर ले जा रहा है।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले सूबे का सियासी तापमान काफी गर्म हो गया है। सियासी दलों के बीच सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं, एनडीए के चुनाव अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार के दौरे पर रहे। चुनाव के प्रचार अभियान तहत बक्सर और सीवान में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया।

लालू-राबड़ी के जंगलराज को वर्षों तक इस सिवान की भूमि ने सहा है।



शहाबुद्दीन का खौफ, अत्याचार, हत्याएं... इस सिवान ने सहा है।



भूमि लहूलुहान हो गई, लेकिन सिवान वालों ने झूकने का नाम नहीं लिया। लालू-राबड़ी राज को समाप्त कर दिया।



इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से लालू यादव ने… pic.twitter.com/CW8RBgZlld — BJP (@BJP4India) October 24, 2025

इस दौरान उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जी ने बिहार वालों को डराने के लिए शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है। वहीं, हमने भारतीय सेवा को छोड़कर बिहार की सेवा करने के लिए आनंद मिश्रा को टिकट दिया है। वहीं, सीवान जिले में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 20 साल तक ए-श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर शहाबुद्दीन, जिसके खिलाफ लगभग 75 मामले, दो जेल की सजा, तिहरे हत्याकांड, एक एसपी पर हमला। उसने एक व्यवसायी के बेटों को तब तक तेजाब में नहलाया जब तक उनकी खाल नहीं उतर गई।

सीवान के बहादुर लोगों ने शहाबुद्दीन के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे को खुद लालू प्रसाद यादव ने रघुनाथपुर से टिकट दिया है। अब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के शासन में, चाहे 100 शहाबुद्दीन आ जाए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

विपक्ष पर तीखे आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि वे प्रत्याशियों के नामांकन के बाद सबसे पहले सिवान की जनता से संवाद करने आए हैं। रैली में अमित शाह ने लालू-राबड़ी के दौर और उस समय के अपराधी तत्वों का जिक्र करते हुए कहा कि 20-20 सालों तक लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगलराज में शहाबुद्दीन का खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सब सीवान ने सहा है।

सीवान की भूमि लहूलुहान हो गई, मगर सिवान वासियों ने झुकने का नाम नहीं लिया। जंगलराज को समाप्त कर दिया गया। अमित शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जंगलराज की समाप्ति को भी सराहनीय बताया। लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि आपने 20 वर्षों में विकास का कोई काम किया है तो सीवान वालों को बताइये।

विकास नहीं किया, मगर आप चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम, रेलवे होटल घोटाला और बीपीएससी भर्ती में घोटाले में फंसे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि 14 नवंबर को चुनावी नतीजे के बाद विपक्ष के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी। राष्ट्रवाद और घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस के राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए अमित शाह ने पूछा कि क्या मतदाता सूची में घुसपैठिये होने चाहिए?

उन्होंने कहा कि राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो। सीवान वालों बताइए, घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं? एक बार एनडीए सरकार बनाते हैं तो एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर देश से बाहर किया जाएगा। अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं छठी मईया से यही आशीर्वाद चाहता हूं कि छठ मईया बिहार के लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि कभी यहां जंगलराज ना आए। लालू जी वोट बैंक की लालच में आपने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन बक्सर वाले इसका जवाब देने जा रहे हैं।

माता सीता का भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। हमने बिहार में 125 यूनिट बिजली बिल माफ कर दिया, हमने महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण किया। आशा बहनों का एक हजार रुपए से तीस हजार रुपए किया और ममता कार्यकर्ता का मानदेय डबल करने का काम किया।

