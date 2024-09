Bihar News: डरावनी आंकड़े देखकर डरेंगे आप!, तेजस्वी ने 105 घटनाओं को किया पेश, मंत्री मांझी का पलटवार, 2005 से पहले का आंकड़ा निकालो...

Highlights पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनके घर कोई जाता भी नहीं है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती।

Bihar Politics News: बिहार में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सियासी पारा गर्म है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर बुधवार को 105 घटनाओं का आंकड़ा पेश कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि वह अपराध का बुलेटिन हमेशा जारी करते हैं। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती। कोई पूछने वाला भी नहीं है। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनके घर कोई जाता भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि वे लगातार इन बातों को उठाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि हम खुद घटना स्थल पर जाते हैं अधिकारियों से बात करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। शुरू दिन से कहते रहे हैं, इन लोगों से कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि रूह को झकझोरने वाले विगत चंद दिनों के आपराधिक आंकड़े!

अगर इन डरावनी घटनाओं के भयावह आंकड़े देखकर भी आपको बिहार में सब सही दिखाई दे रहा है तो मतलब सब ठीक नहीं है। वहीं, तेजस्वी यादव के आरोपों पर केन्द्रीय मंत्री एवं हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि जो अपराध की बात करते हैं, पहले उन्हें अपनी सरकार के रिकॉर्ड को देखना चाहिए।

Patna: Union Minister Jitan Ram Manjhi says, "RJD leader Tejashwi Yadav should first review the record of his parents' tenure in 2005 before commenting. At that time, criminals were being negotiated with in the Chief Minister's residence. Now, if crimes occur, action is being… pic.twitter.com/R4qxkxNiEn