अयोध्या पहुंचे भूटान प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे, राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और पूजा, देखिए वीडियो

Highlights एटीएस और एसटीएफ की तैनाती के साथ सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। भूटानी प्रधानमंत्री के अयोध्या से करीब डेढ़ बजे दिल्ली के लिए रवाना होने की संभावना है। भव्य स्वागत करने की व्यवस्था की गई है।

अयोध्याः भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे शुक्रवार की सुबह चार घंटे की यात्रा के लिए अयोध्या पहुंचे और इस दौरान उनका राम मंदिर और अन्य देवी देवताओं का दर्शन किए। अधिकारियों ने बताया कि तोबगे भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से सुबह साढ़े नौ बजे अयोध्या हवाईअड्डा पहुंचे जहां उनका जिला प्रशासन द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

#WATCH | Uttar Pradesh: Bhutan PM Tshering Tobgay and his spouse Aum Tashi Doma visit the Shri Ram Janmbhoomi Temple in Ayodhya.



(Video Source: Information Department) pic.twitter.com/BOmFNM3Isx — ANI (@ANI) September 5, 2025

उत्तर प्रदेश के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी और अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने तोबगे की अगवानी की। हवाईअड्डा से उनका काफिला प्रयागराज और लखनऊ-गोरखपुर राजमार्ग से राम मंदिर पहुंचा जहां पीएसी, सीआरपीएफ, एसएसएफ, नागरिक पुलिस, एटीएस और एसटीएफ की तैनाती के साथ सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे।

प्रधानमंत्री कार्यालय और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय दोनों ही तोबगे के दौरे की कड़ी निगरानी कर रहा है। अयोध्या में तोबगे का राम लला मंदिर, हनुमानगढ़ी और अन्य प्रमुख मंदिरों में जाकर दर्शन करने का कार्यक्रम है। उनके सम्मान में एक विशेष भोज का भी आयोजन किया गया है जिसमें राज्य और केंद्र के मंत्री शामिल हो सकते हैं।

भूटानी प्रधानमंत्री के अयोध्या से करीब डेढ़ बजे दिल्ली के लिए रवाना होने की संभावना है। इससे पूर्व, भूटान के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए हवाईअड्डा पर प्रतीक्षा कर रहे शाही ने पत्रकारों को बताया था, ‘‘यहां उनका भव्य स्वागत करने की व्यवस्था की गई है। भारत और भूटान के बीच लंबे समय से बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के नेता बराबर एक दूसरे देश की यात्रा करते हैं और हम इसे एक महत्वपूर्ण दौरा मानते हैं।’’

Web Title: watch Bhutan PM Tshering Tobgay and his spouse Aum Tashi Doma visit the Shri Ram Janmbhoomi Temple in Ayodhya see video