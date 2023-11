Ayodhya: राजाभिषेक में शामिल हुए सीएम योगी, मुख्यमंत्री ने खीचीं रथ, वीडियो वायरल

Highlights राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या में शामिल हो रहे हैं। 21 लाख से अधिक दीये (मिट्टी के दीपक) सरयू के 51 घाटों को रोशन करेंगे। पिछला रिकॉर्ड पिछले साल 15 लाख दीयों का था।

Ayodhya: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजाभिषेक में शामिल हुए। भारत में दूतावासों के 41 देशों के प्रतिनिधि इस 'दीपोत्सव' में एक नए विश्व रिकॉर्ड का गवाह बनने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या में शामिल हो रहे हैं।

जब 21 लाख से अधिक दीये (मिट्टी के दीपक) सरयू के 51 घाटों को रोशन करेंगे। पिछला रिकॉर्ड पिछले साल 15 लाख दीयों का था। तीन दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम शनिवार से शुरू हो रहा है। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने कहा कि अयोध्या दीपोत्सव पर सभी का स्वागत करता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ-साथ भारत में 41 देशों के दूतावासों के प्रतिनिधि शहर में इस कार्यक्रम के गवाह बनेंगे।

एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए 51 घाटों पर 21 लाख से अधिक दीये जलाने की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में अगले साल जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले दिवाली के मौके पर राम मंदिर को पूरे जोर-शोर के साथ सजाया गया है।

राम मंदिर में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी, 2024 को आयोजित किया जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा देशभर से हजारों साधु-संतों को आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर के खंभों को राज्यों के अलग-अलग हिस्सों से आए कारीगरों द्वारा अलग-अलग डिजाइन से तराशा जा रहा है।

राम मंदिर के अंदर के खंभों पर भगवान गणेश के अलावा अन्य देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिसका वीडियो टीम ने अवलोकन किया। राम मंदिर के निर्माण में शामिल श्रमिक पूरे उत्साह से भरे हुए हैं। वे अपने श्रम के साथ-साथ अपनी आस्था को भी प्रदर्शित करने का मौका चूक नहीं रहे हैं।

श्रमिकों को गर्भगृह में स्थापित करने के लिए सोने की परत चढ़ाया हुआ एक भारी दरवाजा लगाते समय ‘जय श्री राम’ का नारा लगाते सुना गया। निर्माण कार्य में लगे उत्साहित श्रमिकों ने कहा कि वे खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। उड़ीसा के कारीगर गोपीनाथ भगवान गणेश की मूर्ति सहित विभिन्न मूर्तियों और देवताओं के डिजाइन के साथ स्तंभों को तराशने में लगे हुए हैं।

