Andhra Pradesh Train Accident: ट्रेन दुर्घटना में अब तक 14 लोगों की मौत और 50 घायल, दुर्घटनास्थल का दौरा करेंगे सीएम जगन, देखें भयावह वीडियो

Highlights विजयनगरम जिले में दो ट्रेन की टक्कर संभवत: मानवीय भूल के कारण हुई होगी। विशाखापत्तनम-पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापत्तनम-रायगढ़ा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की टक्कर हो गई। जब कोई ट्रेन लाल सिग्नल पर रुकने के बजाय आगे बढ़ जाती है।

Andhra Pradesh Train Accident: आंध्र प्रदेश में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। विजयनगरम के संयुक्त जिलाधीश मयूर अशोक ने कहा कि 50 से अधिक लोग घायस हुए हैं और अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी दुर्घटनास्थल का दौरा करेंगे।

#UPDATE | Andhra Pradesh train accident: So far 13 people have died, out of which 7 have been already identified and the process to identify bodies is underway: Deepika, Vizianagaram SP https://t.co/1JCN3Yl83f — ANI (@ANI) October 30, 2023

पूर्वी तटीय रेलवे (ईसीओआर) ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में दो ट्रेन की टक्कर संभवत: मानवीय भूल के कारण हुई होगी। रविवार शाम विशाखापत्तनम-पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापत्तनम-रायगढ़ा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की टक्कर हो गई।

#WATCH | Andhra Pradesh Train accident: Biswajit Sahu, CPRO, East Coast Railway, says "A total of 14 people have lost their lives in the accident so far and around 50 others are injured, out of which 29 people are admitted to the hospital and remaining have been discharged. We… pic.twitter.com/wMJEziBZMe — ANI (@ANI) October 30, 2023

पूर्वी तटीय रेलवे (ईसीओआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विश्वजीत साहू ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ यह दुर्घटना संभवत: मानवीय भूल के कारण हुई। विशाखापत्तनम-रायगढ़ा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन द्वारा सिग्नल की ‘ओवरशूटिंग’ की गई। ’’ ओवरशूटिंग शब्द की व्याख्या करते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि यह तब होता है जब कोई ट्रेन लाल सिग्नल पर रुकने के बजाय आगे बढ़ जाती है।

#WATCH | Andhra Pradesh train accident: Latest ANI drone cam footage shows heavy cranes in action as restoration work is underway.



According to Vizianagaram SP, 13 people have died in the accident. pic.twitter.com/R8XXxOAY6J — ANI (@ANI) October 30, 2023

अधिकारियों ने बताया कि विशाखापत्तनम-पलासा पैसेंजर (ट्रेन संख्या 08532), विशाखापत्तनम-रायगढ़ा पैसेंजर (ट्रेन संख्या 08504) से टकरा गई। एक अधिकारी के मुताबिक, दुर्घटना के कारण विशाखापत्तनम-पलासा पैसेंजर ट्रेन (ट्रेन संख्या 08532) के पीछे के दो डिब्बे और विशाखापत्तनम-रायगढ़ा पैसेंजर (ट्रेन संख्या 08504) का लोको डिब्बा पटरी से उतर गया।

STORY | Andhra Pradesh train accident: Toll rises to 13 while 50 injured, CM Jagan Mohan Reddy to visit mishap site



READ | https://t.co/4Hp3CUpHDC#AndhraTrainTragedypic.twitter.com/C2hZpD3SA2 — Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2023

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में ट्रेन हादसे में हुई लोगों की मौत पर दुख प्रकट किया तथा स्थिति का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की। प्रधानमंत्री ने अलामांडा और कांतकपल्ले खंड के बीच दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि घायलों को 50-50 हजार रुपये दिये जाएंगे। पीएमओ ने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के आलोक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया।’’

उसने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।’’

#WATCH | Andhra Pradesh train accident | Visuals of rescue operations



6 people died and 18 injured in the Andhra Pradesh train accident: Deepika, SP, Vizianagaram pic.twitter.com/5iHHzI1UWQ — ANI (@ANI) October 29, 2023

Toll in Andhra Pradesh train accident rises to 14, says Vizianagaram Joint Collector Mayur Ashok — Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2023

