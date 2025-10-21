गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स यूजर्स के लिए चेतावनी, भारत सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट; जानें हैकर्स से कैसे बचें

Mozilla And Chrome Users: भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने देश के सभी Google Chrome और Mozilla Firefox उपयोगकर्ताओं के लिए एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा चेतावनी जारी की है। इन ब्राउज़रों में कई कमज़ोरियाँ पाई गई हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर आपका डेटा चुरा सकते हैं या सिस्टम को क्रैश भी कर सकते हैं। Google Chrome की कमज़ोरियों के लिए लक्षित दर्शक वे लोग हैं जो Chrome OS या ChromeOS Flex का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर, Mozilla Firefox की कमज़ोरियों के लिए लक्षित दर्शक वे लोग हैं जो बेस ब्राउज़र, ESR या Thunderbird का उपयोग करते हैं।

