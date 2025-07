कौन थे वीएस अच्युतानंदन?, केरल के 20वें मुख्यमंत्री, 10 बार चुनाव लड़े और 7 में विजयी और 3 हारे

Highlights 20 अक्टूबर 2024 को शतायु होकर जन्मदिन मनाया था। केरल के मुख्यमंत्री बने तो उनकी उम्र 82 वर्ष थी। 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।

V.S. Achuthanandan: केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख कम्युनिस्ट नेता वी.एस. अच्युतानंदन का सोमवार (21 जुलाई) को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अच्युतानंदन का जन्म 1923 में हुआ था और मृत्यु 2025 में हुई। 1946 की शरद ऋतु में एक 23 वर्षीय कम्युनिस्ट कार्यकर्ता को बुरी तरह पीटा गया और मृत समझ कर मध्य केरल के पाला के पास किसी जंगल में फेंक दिया गया था। अच्युतानंदन ने त्रावणकोर के दीवान के क्रूर शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई मज़दूर विद्रोहों में जान फूंक दी। 20 अक्टूबर 2024 को शतायु होकर जन्मदिन मनाया था।

Veteran CPI(M) leader and former Kerala CM V.S. Achuthanandan passes away. He was undergoing treatment in a private hospital after a cardiac arrest.



(Pic: Kerala Assembly website) pic.twitter.com/RceeJSutbT