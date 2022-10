हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होगा मतदान, 9 दिसंबर को होगी मतगणना, चुनाव आयोग ने किया ऐलान

Highlights चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख का किया ऐलान हिमाचल में एक चरण में 12 नवंबर को मतदान संपन्न होगा और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी हिमाचल प्रदेश में पहली बार 43,000 से अधिक नये मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे

दिल्ली: चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कांफ्रेस करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी।

इस बार हिमाचल प्रदेश में पहली बार 43,000 से अधिक नये मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा इस चुनाव में 100 वर्ष से अधिक उम्र के 1000 से अधिक मतदाता भी अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनके लिए चुनाव आयोग मतदान की सुविधा उनके घर जाकर देगा। घर जाकर मतदान संपन्न करवाने वाले आयोग के कर्मचारी बाकायदा वोटिंग की वीडियोग्राफी भी करेंगे।

