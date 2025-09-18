'कर्नाटक में मतदाताओं को व्यवस्थित तरीके से हटाया गया', राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप
By अंजली चौहान | Updated: September 18, 2025 11:28 IST2025-09-18T11:27:43+5:302025-09-18T11:28:57+5:30
Rahul Gandhi Press Conference:लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "अलंद में मतदाताओं के नाम पर 6018 आवेदन दाखिल किए गए।
Rahul Gandhi Press Conference:कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग और भाजपा पर अपने 'वोट चोरी' हमले को और तेज़ करते हुए मतदाता सूची से व्यवस्थित रूप से नाम हटाए जाने के सबूत के तौर पर लंबे समय से वादा किए गए "हाइड्रोजन बम" को गिराया, जिसका प्रमुख उदाहरण कर्नाटक है।
राजधानी स्थित इंदिरा भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सॉफ्टवेयर में हेराफेरी और फर्जी एप्लीकेशन के ज़रिए मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं।
राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए दावा किया कि किसी ने 6,018 वोट मिटाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, "हमें नहीं पता कि अलंद में कुल कितने वोट मिटाए गए... यह 6,018 से कहीं ज़्यादा है। लेकिन कोई पकड़ा गया। और ज़्यादातर अपराधों की तरह यह भी संयोगवश पकड़ा गया।"