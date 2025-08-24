Voter Adhikar Yatra: राहुल और तेजस्वी ने अररिया में खुद चलाई बाइक, उमड़ी भीड़; देखें वीडियो

Voter Adhikar Yatra: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव रविवार को ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूर्णिया जिले के अररिया की सड़कों से गुजरे। कुल 1,300 किलोमीटर की यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी। यह 16 दिन की अवधि में 20 से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी और एक सितंबर को पटना में एक रैली के साथ समाप्त होगी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी और यादव यात्रा के अररिया पहुंचने पर मोटरसाइकिल चलाते नजर आए और दोनों नेताओं को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की कतारें लगी रहीं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राजद नेता बाद में अररिया में ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

राहुल गांधी ने कटिहार जिले में शनिवार शाम एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि केंद्र में सत्ता में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गरीब तबकों के लिए अवसरों के दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब वह बिहार में ‘‘वोट चुराने’’ की कोशिश कर रही है।

#WATCH | Bihar: Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi and RJD leader Tejashwi Yadav ride motorbikes during their 'Voter Adhikaar Yatra' in Purnea pic.twitter.com/Dd7uaSyPPj — ANI (@ANI) August 24, 2025

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मानना है कि दलितों का उत्थान नहीं होना चाहिए, अति पिछड़ों को सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर नहीं चढ़ने देना चाहिए और महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए।

VIDEO | Bihar: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) and RJD leader Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) ride motorcycles as they resume their 'Voter Adhikar Yatra' in Purnia.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/yhBZZ7SU8G — Press Trust of India (@PTI_News) August 24, 2025

