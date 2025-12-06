Putin Visit India: भारत का दौरा पूरा कर रूस लौटे पुतिन, जानें दो दिवसीय दौरे में क्या कुछ रहा खास
By अंजली चौहान | Updated: December 6, 2025 07:27 IST2025-12-06T07:25:46+5:302025-12-06T07:27:55+5:30
Putin Visit India: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दो दिन के दौरे के बाद मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं। यह चार साल में और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा थी।
Putin Visit India: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पूरी हो गई है और वह अपने देश वापस लौट गए हैं। यह चार साल में और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उनका पहला दौरा था। पुतिन ने राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की सरकारी दावत में हिस्सा लिया और उनका औपचारिक स्वागत भी हुआ। इसमें PM मोदी, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल थे।
पुतिन के दौरे की मुख्य बातें
अपने दौरे के दौरान, उन्होंने भारत को लगातार फ्यूल सप्लाई का भरोसा दिलाया, पुतिन ने भारत की ग्रोथ को बढ़ाने में रूस की लंबे समय से चली आ रही भूमिका पर ज़ोर दिया।
हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, "रूस तेल, गैस, कोयला और भारत की एनर्जी के विकास के लिए ज़रूरी हर चीज़ का एक भरोसेमंद सप्लायर है।" पश्चिमी दबाव के बावजूद, उन्होंने "तेज़ी से बढ़ती भारतीय इकॉनमी के लिए फ्यूल की बिना रुकावट शिपमेंट जारी रखने" का वादा किया।
यह एनर्जी का वादा इस ट्रिप का एक सेंट्रल थीम है, जो ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया देख रही है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ती जियोपॉलिटिकल जांच के साथ कैसे बैलेंस करता है।
Discussion on 2nd nuclear plant, increased cooperation in fertilisers, transport corridors; Key takeaways from India-Russia joint statement

पुतिन ने कहा, “मैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, मेरे प्यारे दोस्त PM मोदी और भारत के लोगों को रूसी डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे और मेहमाननवाज़ स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। PM मोदी के साथ डिनर पर मेरी बातचीत हमारी स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए बहुत मददगार रही। PM मोदी और मैंने एक करीबी वर्किंग डायलॉग बनाया है। हम SCO समिट के दौरान मिले थे, और हम पर्सनली रूस-भारत डायलॉग की देखरेख कर रहे हैं।”
रूसी लीडर ने खुले तौर पर मोदी के साथ अपने इक्वेशन को डिप्लोमेसी से कहीं ज़्यादा गहरा बताया है, “प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरह से,” जो दिसंबर 2021 में उनके पिछले भारत दौरे के बाद से सालों के कोऑपरेशन से बना है।
भारत और रूस ने 2030 तक एक नए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की घोषणा की जिसका मकसद बाइलेटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को बढ़ाना है।
PM मोदी ने बताया कि रूसी ट्रैवलर्स को जल्द ही भारत में आसानी से आने-जाने में मदद मिलेगी, “यह दोनों देशों में मैनपावर मोबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है… हमने इस बारे में दो एग्रीमेंट साइन किए हैं,” उन्होंने आने वाले फ्री 30-दिन के ई-टूरिस्ट और ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा का ज़िक्र करते हुए कहा।
VIDEO | Delhi: Concluding his two-day state visit to India, Russian President Vladimir Putin departed from Palam Technical Area (Air Force Station).

भारत में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दूसरे दिन की शुरुआत राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमोनियल वेलकम के साथ हुई, जहाँ PM मोदी, प्रेसिडेंट मुर्मू और EAM जयशंकर के साथ दूसरे बड़े लोग मौजूद थे। बाद में, वह राजघाट गए और महात्मा गांधी को फूल चढ़ाए। दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में जल्द ही बाइलेटरल बातचीत शुरू हुई, जहाँ PM मोदी ने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की नई कोशिशों का ज़ोरदार सपोर्ट किया और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कहा कि भारत शांति और लड़ाई का सही हल निकालने की हर कोशिश का पूरा सपोर्ट करेगा।