Bomb Threat: एक और विमान को मिली धमकी..., दिल्ली से लंदन जा रही विस्तारा फ्लाइट में यात्रियों में मचा हड़कंप, विमान को फ्रैंकफर्ट डायवर्ट किया गया

Bomb Threat: विमानों को लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक इन बढ़ती घटनाओं ने एयरलाइन्स और यात्रियों की परेशानी को बढ़ा दिया है। एक बार एक विमान जिसने उड़ान भरी उसे बम से उड़ाने की धमकी मिली। बम की धमकी के बाद शुक्रवार रात दिल्ली से लंदन जाने वाली विस्तारा की फ्लाइट को फ्रैंकफर्ट डायवर्ट कर दिया गया। यह फर्जी धमकियों की घटना में नवीनतम घटना है, जहां 15 उड़ानों को इसी तरह की धमकियां मिलीं और कुछ को डायवर्ट कर दिया गया।

फ्लाइट फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर लगभग 12:40 बजे (भारतीय समयानुसार) सुरक्षित रूप से उतरी और अनिवार्य जांच की गई। एयरलाइन ने शनिवार को बताया कि करीब दो घंटे बाद यह फ्रैंकफर्ट से लंदन के लिए रवाना हुई। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, "18 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली विस्तारा की फ्लाइट यूके17 को सोशल मीडिया पर सुरक्षा संबंधी धमकी मिली। प्रोटोकॉल के अनुसार, सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और एहतियाती उपाय के तौर पर पायलटों ने फ्लाइट को फ्रैंकफर्ट डायवर्ट करने का फैसला किया।"

#DiversionUpdate: Flight UK17 from Delhi to London (DEL-LHR) has been diverted to Frankfurt (FRA) and is expected to arrive in Frankfurt at 2110 LT ( Local Time). Please stay tuned for further updates.