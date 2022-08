VIDEO: 6 महाद्वीप, 3 महासागरों सहित पूरी दुनिया ऐसे फहराया गया तिरंगा, यहां देखें भारतीय नौसेना के 'आजादी का अमृत महोत्सव'

Highlights भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने 6 महाद्वीप और 3 महासागरों में तिरंगा को फहराया है। यही नहीं इसके साथ छह अलग-अलग समय क्षेत्रों में भी तिरंगा को लहराया गया है। भारतीय नौसेना ने इसका वीडियो जारी कर इस पल को देशवासियों के साथ शेयर किया है।

Azadi Ka Amrit Mahotsav: भारत के आज 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने छह महाद्वीपों, तीन महासागरों और छह अलग-अलग समय क्षेत्रों में तिरंगा फहराया है। भारतीय नौसेना द्वारा इस तिरंगे को फहराने का वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे अलग-अलग लोकेशन में तिरंगा को लहराया गया है।

भारतीय नौसेना द्वारा इन देशों में तिरंगा फहराने का मकसद समुद्री क्षेत्र में शांति और व्यवस्था सुनिश्चित कराना है। ऐसे में इन देशों में तिरंगा फहराकर भारत के 75 साल की आजादी को मनाया गया है।

गौरतलब है कि तिरंगा फहराने के लिए आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस तरंगिनी, आईएनएस सरयू, आईएनएस तबर, आईएनएस तरकश, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस तबर, आईएनएस सुमेधा भी शामिल हुए हैं।

#WATCH Celebrating 75 years of independence, Indian Navy warships hoist the Tricolour across six continents, three oceans & six different time zones



(Source: Indian Navy) pic.twitter.com/gY7tlSnG97