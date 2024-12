VIDEO Patna DM: डीएम चन्द्रशेखर सिंह ने बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा?, वीडियो तेजी से वायरल

Highlights बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल का आरोप लगाकर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। प्रारंभिक परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की गई थी। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) 2024 प्रारंभिक आज, 13 दिसंबर को आयोजित की गई।

VIDEO Patna DM: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) 2024 प्रारंभिक आज, 13 दिसंबर को आयोजित की गई। बीपीएससी सीसीई 70वीं प्रारंभिक परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की गई थी। बिहार की राजधानी पटना के बापू परीक्षा भवन में आयोजित 70 वीं बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल का आरोप लगाकर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। इस बीच, वायरल वीडियो में पटना के डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को परीक्षा केंद्र के बाहर प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया।

#WATCH | Patna | BPSC Candidates hold protest outside BAPU Exam Centre, Bihar.



The aspirants say, “Half of the students did not even get the OMR sheet or the question booklet for 15 minutes…. Many got the question booklet one hour late and it was snatched away in 10 minutes...… pic.twitter.com/VsKE4Ipwvu— ANI (@ANI) December 13, 2024