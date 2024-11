Viral Photo: बंगाल में महिला ने सरकारी अस्पताल में समय से पहले बच्चे को दिया जन्म, आवारा कुत्ता उसे मुंह में लेकर भागा

Highlights इस घटना ने बंगाल में सरकारी चिकित्सा सुविधाओं के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा की पोल खोली घटना को लेकर भाजपा नेता प्रतिमा भौमिक ने ममता सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कुत्ते की एक तस्वीर भी साझा की जिसमें नवजात शिशु को अपने मुँह में लिए हुए है

Viral Photo: बांकुरा जिले में बंगाल के एक सरकारी अस्पताल में समय से पहले बच्चे को जन्म देने वाली गर्भवती महिला के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि एक आवारा कुत्ता नवजात को उठा ले गया। इस घटना ने पश्चिम बंगाल में सरकारी चिकित्सा सुविधाओं के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को लेकर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।

अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रतिमा भौमिक ने कहा: "पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सोनामुखी की एक चौंकाने वाली घटना ममता बनर्जी के 'विश्व स्तरीय' स्वास्थ्य नेतृत्व के तहत कठोर वास्तविकता को उजागर करती है। एक गर्भवती महिला ने बिना किसी चिकित्सा सहायता के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया और एक आवारा कुत्ते ने नवजात को छीन लिया।" उन्होंने कुत्ते की एक तस्वीर भी साझा की जिसमें नवजात शिशु को अपने मुँह में लिए हुए है। यह तस्वीर अब व्यापक रूप से शेयर की जा रही है।

समाचार वेबसाइट द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय महिला को 18 नवंबर की रात को प्रसव पीड़ा होने के बाद बिष्णुपुर उपखंड के बांकुरा सोनामुखी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, उसने अस्पताल के शौचालय में अपने छह महीने के समय से पहले जन्मे बच्चे को जन्म दिया, जहां कथित तौर पर उसे अस्पताल परिसर में घूम रहे एक आवारा कुत्ते ने उठा लिया।

घटना के बाद, महिला को आगे के इलाज के लिए बिष्णुपुर सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा है कि वे मामले की जांच करेंगे। हालांकि, महिला के परिवार ने दावा किया कि सहायता के लिए उनके बार-बार फोन करने के बावजूद, कोई भी स्टाफ सदस्य इस दौरान उनकी मदद करने नहीं आया।

