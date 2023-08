हरियाणा के नूह-गुरुग्राम में हिंसा के बाद पेट्रोल और डीजल की खुले में बिक्री पर लगाई गई रोक

Highlights नूह हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गयी। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और स्कूल, कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं।

गुरुग्राम/चंडीगढ़ः हरियाणा के नूंह में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद गुरुग्राम में खुले में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने यह आदेश जारी किया है जिसकी प्रति उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर किया है। आदेश में कहा गया है कि असामाजिक तत्व गुरुग्राम में खुले में पेट्रोल और डीजल खरीदारी कर रहे थे। यह फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया।

गौरतलब है कि हरियाणा के नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की आंच गुरुग्राम तक फैल गई है, जहां एक मस्जिद के इमाम की हत्या कर दी गई। इसके अलावा एक रेस्तरां को आग लगा दी गई और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस के मुताबिक, सोमवार आधी रात को भीड़ ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक निर्माणाधीन मस्जिद में आग लगाने के बाद नायब इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी।

