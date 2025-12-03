BHU में आधी रात को बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच पत्थरबाजी; बुलानी पड़ी कई थानों की पुलिस

By अंजली चौहान | Updated: December 3, 2025 08:28 IST2025-12-03T08:25:42+5:302025-12-03T08:28:17+5:30

BHU Violence: बीएचयू में आधी रात को हिंसा भड़क उठी, जब छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पूरे परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया।

Violence Breaks at BHU at midnight with students and security personnel pelting stones police from multiple police stations were called in | BHU में आधी रात को बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच पत्थरबाजी; बुलानी पड़ी कई थानों की पुलिस

BHU में आधी रात को बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच पत्थरबाजी; बुलानी पड़ी कई थानों की पुलिस

BHU Violence:उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 दिसंबर की देर रात जमकर बवाल हुआ है। जहां छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच पथराव और मारपीट की नौबत आ गई। हिंसा इतनी तेज़ी से बढ़ी कि इसे कंट्रोल करने के लिए कई पुलिस थानों की फोर्स और PAC को बुलाना पड़ा। फैक्टोरियल सिक्योरिटी वालों के हल्के बल के इस्तेमाल से गुस्साए स्टूडेंट्स ने भारी पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख BHU एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस की मदद ली, जिसने फिर कई पुलिस थानों की फोर्स और PAC को मौके पर भेज दिया।

घंटों चली लड़ाई में दर्जनों सिक्योरिटी वाले, स्टूडेंट्स और पुलिस ऑफिसर घायल हो गए। ACP ने बताया कि अभी सब कुछ नॉर्मल है।

क्या है पूरा मामला?

मंगलवार देर रात, वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) कैंपस में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बेकाबू स्टूडेंट्स फैक्टोरियल सिक्योरिटी वालों से भिड़ गए। यह टकराव तब शुरू हुआ जब सिक्योरिटी स्टाफ के हल्के बल प्रयोग पर स्टूडेंट्स ने गुस्से में रिएक्शन दिया, जो भारी पत्थरबाजी में बदल गया। हालात बिगड़ने पर BHU एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद कई पुलिस स्टेशनों और PAC से फोर्स तैनात की गई। 

घंटों तक चली झड़पों में दर्जनों स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी कर्मचारी और पुलिस अधिकारी घायल हो गए। ACP के मुताबिक, अब हालात नॉर्मल हो गए हैं। तीन घंटे तक चले हंगामे के दौरान, कैंपस में बार-बार पत्थरबाजी और मारपीट हुई, जिससे शांति बनाए रखने के लिए और फोर्स बुलानी पड़ी।

5 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद

क्लिप में, बिरला हॉस्टल से लेकर रुइया हॉस्टल तक, लगभग 500 मीटर की दूरी तक हर जगह पत्थर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स ने बैरिकेड तोड़ दिए और LD गेस्ट हाउस के बाहर चौराहे पर रखे 20 से ज़्यादा गमलों को नुकसान पहुंचाया गया।

VC के घर के पास तमिल संगम का बैनर भी फाड़ दिया गया। 5 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। पुलिस ने स्टूडेंट्स को उनके हॉस्टल वापस खदेड़ दिया।

ACP गौरव सिंह ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद प्रोटेस्ट हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि स्टूडेंट्स ने पत्थर फेंके। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अभी मौके पर शांति है।

Web Title: Violence Breaks at BHU at midnight with students and security personnel pelting stones police from multiple police stations were called in

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Banaras Hindu University (BHU)up policeup newsup crimeबनारस हिंदू विश्वविद्यालयउत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेश समाचारयूपी क्राइम