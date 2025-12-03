BHU में आधी रात को बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच पत्थरबाजी; बुलानी पड़ी कई थानों की पुलिस

BHU Violence:उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 दिसंबर की देर रात जमकर बवाल हुआ है। जहां छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच पथराव और मारपीट की नौबत आ गई। हिंसा इतनी तेज़ी से बढ़ी कि इसे कंट्रोल करने के लिए कई पुलिस थानों की फोर्स और PAC को बुलाना पड़ा। फैक्टोरियल सिक्योरिटी वालों के हल्के बल के इस्तेमाल से गुस्साए स्टूडेंट्स ने भारी पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख BHU एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस की मदद ली, जिसने फिर कई पुलिस थानों की फोर्स और PAC को मौके पर भेज दिया।

घंटों चली लड़ाई में दर्जनों सिक्योरिटी वाले, स्टूडेंट्स और पुलिस ऑफिसर घायल हो गए। ACP ने बताया कि अभी सब कुछ नॉर्मल है।

VIDEO | On dispute at BHU campus, ACP Gaurav Kumar says, "Some dispute happened between the students, and security guards, the situation was deteriorating, Proctor sir called us, we reached the spot, now the situation is normal... Now it is peaceful, more details will come after… pic.twitter.com/dINuRSzUmX — Press Trust of India (@PTI_News) December 2, 2025

क्या है पूरा मामला?

मंगलवार देर रात, वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) कैंपस में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बेकाबू स्टूडेंट्स फैक्टोरियल सिक्योरिटी वालों से भिड़ गए। यह टकराव तब शुरू हुआ जब सिक्योरिटी स्टाफ के हल्के बल प्रयोग पर स्टूडेंट्स ने गुस्से में रिएक्शन दिया, जो भारी पत्थरबाजी में बदल गया। हालात बिगड़ने पर BHU एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद कई पुलिस स्टेशनों और PAC से फोर्स तैनात की गई।

घंटों तक चली झड़पों में दर्जनों स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी कर्मचारी और पुलिस अधिकारी घायल हो गए। ACP के मुताबिक, अब हालात नॉर्मल हो गए हैं। तीन घंटे तक चले हंगामे के दौरान, कैंपस में बार-बार पत्थरबाजी और मारपीट हुई, जिससे शांति बनाए रखने के लिए और फोर्स बुलानी पड़ी।

VIDEO | Varanasi: A violent clash erupted between students and the proctorial board at Banaras Hindu University (BHU), turning the campus into a high-security zone.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/5sc8epEBdQ — Press Trust of India (@PTI_News) December 2, 2025

5 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद

क्लिप में, बिरला हॉस्टल से लेकर रुइया हॉस्टल तक, लगभग 500 मीटर की दूरी तक हर जगह पत्थर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स ने बैरिकेड तोड़ दिए और LD गेस्ट हाउस के बाहर चौराहे पर रखे 20 से ज़्यादा गमलों को नुकसान पहुंचाया गया।

VC के घर के पास तमिल संगम का बैनर भी फाड़ दिया गया। 5 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। पुलिस ने स्टूडेंट्स को उनके हॉस्टल वापस खदेड़ दिया।

ACP गौरव सिंह ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद प्रोटेस्ट हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि स्टूडेंट्स ने पत्थर फेंके। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अभी मौके पर शांति है।

