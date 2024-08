कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच विनेश फोगाट ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली: भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को लेकर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले वह कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। हालांकि फोगाट ने इस अटकलों पर रविवार को अपनी सफाई पेश की और यह कह दिया कि भविष्य के बारे में कौन जानता है? उनके इस जवाब ने ऐसी अटकलों को बरकरार रखा है।

विनेश फोगाट ने एएनआई से कहा, "मैं अच्छा महसूस कर रही हूं, मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं...इससे बड़ी कोई बात नहीं है...भविष्य के बारे में कौन जानता है...मुझे नहीं पता कि मैं भविष्य में क्या करूंगी...मैं आज अपने लोगों के बीच हूं, यह मेरा पदक है...मैं खुश हूं..."।

पहलवान विनेश फोगाट ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार से मुलाकात की थी, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं और 1 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

कांग्रेस 10 साल तक विपक्ष में रहने के बाद भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सत्ता में वापसी करना चाहती है। कुछ दिन पहले हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी के पास आवश्यक संख्या होती तो वह फोगाट को राज्यसभा के लिए मनोनीत करती।

