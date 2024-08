Vinesh Phogat disqualified: उदास, लाचार और भारी मन, अयोग्य करार दिए जाने के बाद जमीन पर बैठी नजर आईं विनेश फोगाट, देखें तस्वीरें

Highlights अयोग्य करार दिए जाने के बाद जमीन पर बैठी नजर आईं विनेश फोगाट वह अपना पक्का रजत पदक भी गंवा बैठी अंतिम मुकाबले से पहले अपना वजन कम करने के लिए हर संभव कोशिश की

Vinesh Phogat disqualified: विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम अधिक पाए जाने के बाद उन्हें पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दिल तोड़ने वाली घटना के बाद विनेश फोगाट की पहली तस्वीर सामने आई है जिसमें वह पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आ रही हैं। भारतीय पहलवान यूएसए की सारा हिल्डेब्रांट के खिलाफ प्रतिष्ठित ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन घटनाओं में एक दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव में, उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया और वह अपना पक्का रजत पदक भी गंवा बैठी।

Vinesh Phogat didn't sleep whole night after reaching final & was working hard to shed extra 2 kg, but missed mark by 100 gram, is now hospitalized.



How do we even recover from this? This is probably the most cruel, shattering, heartbreaking incident in Indian Sports History 💔 pic.twitter.com/clsvak1mQR