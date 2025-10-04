Viksit Bharat Buildathon 2025: क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए शानदार मौका, जानें कैसे करें अप्लाई

Viksit Bharat Buildathon 2025: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के सहयोग से छात्रों के लिए विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 की शुरुआत की है। यह नवाचार पहल कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए खुली है। मंत्रालय ने कक्षा 6 से 12 के छात्रों से टीमों में शामिल होने, रचनात्मक रूप से सोचने और वास्तविक जीवन की चुनौतियों का समाधान करने वाले विचार और प्रोटोटाइप विकसित करने की अपील की है।

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 6 अक्टूबर को बंद हो जाएगी। स्कूल 14 से 31 अक्टूबर, 2025 तक विकसित भारत बिल्डथॉन के लिए प्रविष्टियाँ जमा कर सकते हैं। मंत्रालय दिसंबर में विजेताओं की सूची की घोषणा करेगा।

थीम

शिक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस वर्ष छात्र चार विषयों पर काम करेंगे:

आत्मनिर्भर भारत - आत्मनिर्भर प्रणालियों और समाधानों का निर्माण

2. स्वदेशी - स्वदेशी विचारों और नवाचार को बढ़ावा देना

3. वोकल फॉर लोकल - स्थानीय उत्पादों, शिल्प और संसाधनों को बढ़ावा देना

4. समृद्धि - समृद्धि और सतत विकास के मार्ग बनाना

बिल्डथॉन की मुख्य विशेषताएँ

1. छात्र दुनिया की सबसे बड़ी नवाचार गतिविधि के रूप में प्रस्तुत की जा रही इस गतिविधि में एक साथ नवाचार करेंगे।

2. छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त कर सकेंगे।

3. यह आयोजन एक समावेशी आयोजन होगा, जिसमें आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों के साथ-साथ भारत के आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पंजीकरण, प्रस्तुति और आयोजनों की समय-सीमा

1. पंजीकरण 23 सितंबर से शुरू हो गए हैं और 6 अक्टूबर, 2025 तक चलेंगे।

2. छात्रों के लिए प्रारंभिक गतिविधियों के लिए 6 से 12 अक्टूबर का समय निर्धारित किया गया है।

3. राष्ट्रव्यापी लाइव बिल्डथॉन 13 अक्टूबर को भारतीय स्कूलों में आयोजित किया जाएगा।

4. स्कूल 13 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शिक्षा विभाग को प्रविष्टियाँ जमा करेंगे।

5. प्रविष्टियों का मूल्यांकन नवंबर में होगा।

6. शीर्ष विजेताओं की सूची दिसंबर में घोषित की जाएगी।

आवेदन कैसे करें

भाग लेने के इच्छुक छात्रों को अपने स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू हुई है और 6 अक्टूबर तक खुली रहेगी। इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा।

स्कूलों को छात्रों की टीमें बनानी होंगी जिनमें पाँच से सात सदस्य होने चाहिए। उन्हें अपने विचार या प्रोटोटाइप तस्वीरों या वीडियो के रूप में जमा करने होंगे। इस आयोजन में भाग लेने वाली सभी टीमों को शिक्षा मंत्रालय से डिजिटल भागीदारी प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे।

पात्रता मानदंड

एकसमान भागीदारी के लिए मंत्रालय द्वारा कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

1. प्रत्येक टीम में पाँच से सात सदस्य होने चाहिए।

2. किसी विशेष स्कूल से एक से अधिक टीमें हो सकती हैं।

3. शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे और इस दौरान छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे।

4. प्रविष्टियाँ अवधारणा कार्य, कार्यशील मॉडल या प्रोटोटाइप के रूप में होनी चाहिए।

विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय पैनल व्यवहार्यता, नवाचार और सामाजिक प्रभाव जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेगा।



